140 млрд євро для України. Чи вплине корупційний скандал на рішення ЄС

Як стверджує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, гучний корупційний скандал в енергетиці не вплинув на консультації щодо масштабного "репараційного кредиту" для України.

ЄС не змінив свого ставлення до України

З заявою з цього приводу Тарас Качка виступив на полях Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України" у Києві 19 листопада.

Журналісти поцікавилися у нього, чи впливає гучний корупційний скандал, який охопив Україну останніми днями, на консультації щодо репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Ні. Реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість і якість розслідування є визначальними. Це означає, що і антикорупційна інфраструктура працює, це відзначають всі наші партнери. Тарас Качка Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

На його переконання, методи вирішення цієї проблеми теж є правильними, оскільки Україна не толерую корупцію.

Тарас Качка також зазначив, що сам по собі такий скандал "не є чимось приємним".

Як уже згадувалося раніше, наразі Євросоюз оцінює можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро.