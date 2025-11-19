140 млрд євро для України. Чи вплине корупційний скандал на рішення ЄС

Як стверджує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, гучний корупційний скандал в енергетиці не вплинув на консультації щодо масштабного "репараційного кредиту" для України.
Головні тези:
- Незалежність, швидкість та якість розслідування є важливими факторами для Європи.
- МВФ може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання "репараційного кредиту".
ЄС не змінив свого ставлення до України
З заявою з цього приводу Тарас Качка виступив на полях Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України" у Києві 19 листопада.
Журналісти поцікавилися у нього, чи впливає гучний корупційний скандал, який охопив Україну останніми днями, на консультації щодо репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.
На його переконання, методи вирішення цієї проблеми теж є правильними, оскільки Україна не толерую корупцію.
Тарас Качка також зазначив, що сам по собі такий скандал "не є чимось приємним".
Як уже згадувалося раніше, наразі Євросоюз оцінює можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро.
За попередніми даними, 140 млрд із цих коштів можуть бути направлені на "репараційний кредит" для України.
