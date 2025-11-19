140 млрд євро для України. Чи вплине корупційний скандал на рішення ЄС
140 млрд євро для України. Чи вплине корупційний скандал на рішення ЄС

Read in English
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як стверджує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, гучний корупційний скандал в енергетиці не вплинув на консультації щодо масштабного "репараційного кредиту" для України.

Головні тези:

  • Незалежність, швидкість та якість розслідування є важливими факторами для Європи.
  •  МВФ може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання "репараційного кредиту".

ЄС не змінив свого ставлення до України

З заявою з цього приводу Тарас Качка виступив на полях Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України" у Києві 19 листопада.

Журналісти поцікавилися у нього, чи впливає гучний корупційний скандал, який охопив Україну останніми днями, на консультації щодо репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Ні. Реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість і якість розслідування є визначальними. Це означає, що і антикорупційна інфраструктура працює, це відзначають всі наші партнери.

Тарас Качка

Тарас Качка

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

На його переконання, методи вирішення цієї проблеми теж є правильними, оскільки Україна не толерую корупцію.

Тарас Качка також зазначив, що сам по собі такий скандал "не є чимось приємним".

Як уже згадувалося раніше, наразі Євросоюз оцінює можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро.

За попередніми даними, 140 млрд із цих коштів можуть бути направлені на "репараційний кредит" для України.

Галущенко та Гринчук офіційно звільнені з Кабміну

