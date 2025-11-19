Ракетный удар РФ по Тернополю — известно о гибели 25 человек

Число погибших в Тернополе в результате российского удара возросло до 25, из них трое — дети, ранения получили 73 человека.

Об этом сообщила ГСЧС в Фейсбуке.

Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.

У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение «Дельта» и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.