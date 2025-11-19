Ракетный удар РФ по Тернополю — известно о гибели 25 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Тернополю — известно о гибели 25 человек

ДСНС Украины
Тернополь
Read in English
Читати українською

Число погибших в Тернополе в результате российского удара возросло до 25, из них трое — дети, ранения получили 73 человека.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по Тернополю погибли 25 человек, в том числе 3 детей, а ранены 73 человека.
  • Аварийно-спасательные работы в Тернополе продолжаются с участием более 160 спасателей и спецтехники.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям активно оказывает поддержку жителям Тернополя, включая психологическую помощь.

В Тернополе погибли 25 горожан в результате ракетного удара РФ

В Тернополе 25 погибших, в том числе 3 детей, в результате российских обстрелов города 19 ноября.

Тернополь после ракетного удара РФ

Об этом сообщила ГСЧС в Фейсбуке.

Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.

Тернополь

У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

Последствия ракетного удара РФ по Тернополю

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение «Дельта» и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены
ДСНС Украины
РФ атаковала Тернополь — погиб человек, еще 3 ранены
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
9 человек погибли в результате атаки России на Тернополь
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую российскую атаку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек
Ситуация в Тернополе — последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?