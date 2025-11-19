Ракетный удар РФ по Тернополю — известно о гибели 25 человек

Число погибших в Тернополе в результате российского удара возросло до 25, из них трое — дети, ранения получили 73 человека.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Тернополю погибли 25 человек, в том числе 3 детей, а ранены 73 человека.
- Аварийно-спасательные работы в Тернополе продолжаются с участием более 160 спасателей и спецтехники.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям активно оказывает поддержку жителям Тернополя, включая психологическую помощь.
В Тернополе погибли 25 горожан в результате ракетного удара РФ
В Тернополе 25 погибших, в том числе 3 детей, в результате российских обстрелов города 19 ноября.
Об этом сообщила ГСЧС в Фейсбуке.
Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали.
У поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение «Дельта» и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.
