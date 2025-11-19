Ракетний удар РФ по Тернополю — відомо про загибель 25 людей

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського удару зросла до 25, з них троє — діти, поранення отримали 73 людини.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ по Тернополю загинуло 25 людей, в тому числі 3 дітей, а поранено 73 особи.
- Аварійно-рятувальні роботи в Тернополі тривають залучаючи понад 160 рятувальників та спецтехніку.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій активно надає підтримку мешканцям Тернополя, включаючи психологічну допомогу.
У Тернополі загинули 25 містян внаслідок ракетного удару РФ
У Тернополі 25 загиблих, в тому числі 3 дітей, внаслідок російського обстрілу міста 19 листопада.
Про це повідомила ДСНС у Фейсбуці.
Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ «Дельта» та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.
