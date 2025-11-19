Ракетний удар РФ по Тернополю — відомо про загибель 25 людей

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського удару зросла до 25, з них троє — діти, поранення отримали 73 людини.

Про це повідомила ДСНС у Фейсбуці.

Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ «Дельта» та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.