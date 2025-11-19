Ракетний удар РФ по Тернополю — відомо про загибель 25 людей
Ракетний удар РФ по Тернополю — відомо про загибель 25 людей

ДСНС України
Тернопіль
Кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського удару зросла до 25, з них троє — діти, поранення отримали 73 людини.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ по Тернополю загинуло 25 людей, в тому числі 3 дітей, а поранено 73 особи.
  • Аварійно-рятувальні роботи в Тернополі тривають залучаючи понад 160 рятувальників та спецтехніку.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій активно надає підтримку мешканцям Тернополя, включаючи психологічну допомогу.

У Тернополі загинули 25 містян внаслідок ракетного удару РФ

Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Тернопіль після ракетного удару РФ

Про це повідомила ДСНС у Фейсбуці.

Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Тернопіль

Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Наслідки ракетного удару РФ по Тернополю

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ «Дельта» та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

