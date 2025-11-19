Україна може стати частиною європейського "Військового Шенгену"
Україна
Україна може стати частиною європейського "Військового Шенгену"

"Військовий Шенген" ЄС охопить і Україну

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що офіційний Брюссель має намір включити Україну у свої проєкти "Військового Шенгену" та загальноєвропейського простору військової мобільності. Саме це дасть можливість суттєво пришвидшити переміщення військ та військової техніки по Європі.

Головні тези:

  • Це рішення сприятиме швидшому переміщенню військ та військової техніки в Європі.
  • Воно стане важливим елементом стратегії безпеки та оборони в регіоні.

"Військовий Шенген" ЄС охопить і Україну

За словами Каї Каллас, план ЄС полягає в тому, щоб Україна стала повноцінною частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.

Офіційний Брюссель дійшов висновку, що це стало б своєрідною гарантією безпеки.

Ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби, — пояснила очільниця європейської дипломатії.

Журналісти звернули увагу на те, що саме Україна багато разів згадується в проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність.

Ще кілька днів тому цей документ передали Раді ЄС та Європейському Парламенту для ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

Життєво важливо для інтересів безпеки ЄС, щоб положення Регламенту застосовувалися в країнах-кандидатах на вступ (до ЄС — ред.), особливо в Україні та Молдові. У цьому контексті слід брати до уваги рівень узгодженості спільної зовнішньої та безпекової політики країн-кандидатів, — мовиться в документі.

