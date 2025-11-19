Україна може стати частиною європейського "Військового Шенгену"

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що офіційний Брюссель має намір включити Україну у свої проєкти "Військового Шенгену" та загальноєвропейського простору військової мобільності. Саме це дасть можливість суттєво пришвидшити переміщення військ та військової техніки по Європі.

"Військовий Шенген" ЄС охопить і Україну

За словами Каї Каллас, план ЄС полягає в тому, щоб Україна стала повноцінною частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.

Офіційний Брюссель дійшов висновку, що це стало б своєрідною гарантією безпеки.

Ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби, — пояснила очільниця європейської дипломатії. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що саме Україна багато разів згадується в проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність.

Ще кілька днів тому цей документ передали Раді ЄС та Європейському Парламенту для ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.