Україна може стати частиною європейського "Військового Шенгену"

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що офіційний Брюссель має намір включити Україну у свої проєкти "Військового Шенгену" та загальноєвропейського простору військової мобільності. Саме це дасть можливість суттєво пришвидшити переміщення військ та військової техніки по Європі.
Головні тези:
- Це рішення сприятиме швидшому переміщенню військ та військової техніки в Європі.
- Воно стане важливим елементом стратегії безпеки та оборони в регіоні.
"Військовий Шенген" ЄС охопить і Україну
За словами Каї Каллас, план ЄС полягає в тому, щоб Україна стала повноцінною частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.
Офіційний Брюссель дійшов висновку, що це стало б своєрідною гарантією безпеки.
Журналісти звернули увагу на те, що саме Україна багато разів згадується в проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність.
Ще кілька днів тому цей документ передали Раді ЄС та Європейському Парламенту для ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.
