Трамп планує завершити війну РФ проти України найближчими днями

Згідно з даними Politico, команда американського лідера Дональда Трампа розробила нову велику мирну угоду з Росією, яка повинна покласти край війні з Україною. Білий дім розраховує, що бойові дії на фронті завершаться вже найближчими днями, ймовірно, до кінця листопада 2025 року.
Головні тези:
- Угода розроблялася без участі України та Європи.
- Команда Трампа хоче скористатися моментом, поки Київ знаходиться у вразливому становищі.
Трамп розраховує на швидке завершення російсько-української війни
Головна проблема полягає в тому, що до створення цього плану не були залучені ні Україна, ні Європа.
Фактично це означає, що команда Трампа достеменно не знає, чи згодиться Київ на усі пропозиції в цьому документі.
Журналісти поки не змогли дізнатися, які рішення передбачаються щодо найгостріших питань, насамперед пов'язаних з окупованими росіянами українськими територіями.
Інсайдери стверджують, що Білому дому чхати, як до цього плану поставиться ЄС — він просто хоче добитися згоди команди українського лідера Володимира Зеленського.
Американська влада вважає, що Україна опинилася в такому становищі, з огляду на корупційні скандали, які переслідують Зеленського, що змушена буде прийняти пропозиції та вимоги Штатів.
