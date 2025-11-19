Трамп планирует завершить войну РФ против Украины в ближайшие дни

Согласно данным Politico, команда американского лидера Дональда Трампа разработала новое мирное соглашение с Россией, которое должно положить конец войне с Украиной. Белый дом рассчитывает, что боевые действия на фронте завершатся уже в ближайшие дни, вероятно, к концу ноября 2025 года.
Главные тезисы
- Соглашение разрабатывалось без участия Украины и Европы.
- Команда Трампа хочет воспользоваться моментом, пока Киев находится в уязвимом положении.
Трамп рассчитывает на быстрое завершение российско-украинской войны
Главная проблема заключается в том, что к созданию этого плана не были привлечены ни Украина, ни Европа.
Фактически это значит, что команда Трампа точно не знает, согласится ли Киев на все предложения в этом документе.
Журналисты пока не смогли узнать, какие решения предусматриваются по самым острым вопросам, прежде всего связанным с оккупированными россиянами украинскими территориями.
Инсайдеры утверждают, что Белому дому плевать, как к этому плану отнесется ЕС, он просто хочет добиться согласия команды украинского лидера Владимира Зеленского.
Американские власти считают, что Украина оказалась в таком положении, учитывая коррупционные скандалы, что вынуждена будет принять предложения и требования Штатов.
