Украина стремительно приближается к демографической катастрофе из-за войны — мнение экспертов

Полномасштабная война против РФ привела к стремительному ухудшению демографической ситуации в Украине: рождаемость упала до уровня ниже одного ребенка на женщину, миллионы людей покинули страну, а потери на фронте продолжают расти.

Страна вдов и сирот: Украина близка к демографической катастрофе

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на экспертов и историю украинских семей.

По словам демографини Эллы Либановой, с начала войны Украина потеряла около 10 млн человек — из-за гибели, эмиграции и оккупации территорий.

Тренд на понижение рождаемости был и раньше, но боевые действия практически обрушили ее.

Эксперты называют происходящее одной из самых тяжелых демографических катастроф в мире. Поделиться

Война заставляет многих украинцев откладывать рождение детей или отказываться от этой идеи. Врачи фиксируют рост проблем со фертильностью: ухудшается качество яйцеклеток и спермы, участились осложнения беременности и случаи преждевременной менопаузы, что специалисты связывают со стрессом и условиями жизни военного времени.

Отдельной проблемой становится превращение Украины в "страну вдов и сирот".

По оценкам американских аналитиков, с начала полномасштабного вторжения погибло от 100 тыс. до 140 тыс. украинцев. Средний возраст военнослужащих высок, поэтому многие погибшие были семейными людьми. Официально в стране насчитывают около 59 тыс детей, оставшихся без биологических родителей.

Дополнительным ударом по будущему страны стал массовый отток населения: почти 6 млн украинцев, преимущественно женщин и детей, зарегистрировано как беженцев за границей, и чем дольше идет война, тем ниже вероятность их возвращения. Эксперты предупреждают, что это усиливает "утечку мозгов" и усложнит послевоенное восстановление.

На фоне этих процессов специалисты и общественные активисты подчеркивают, что без решения демографических проблем, Украине будет крайне сложно восстановиться после окончания войны и обеспечить свое долгосрочное развитие.