Україна стрімко наближається до демографічної катастрофи внаслідок війни — думка експертів
Україна стрімко наближається до демографічної катастрофи внаслідок війни — думка експертів

Джерело:  CNN

Повномасштабна війна проти РФ призвела до стрімкого погіршення демографічної ситуації в Україні: народжуваність упала до рівня нижче від однієї дитини на жінку, мільйони людей покинули країну, а втрати на фронті й далі зростають.

Головні тези:

  • Повна масштабна війна призвела до зменшення народжуваності та масової еміграції з України.
  • Демографи попереджають про серйозні наслідки і вважають ситуацію однією з найважчих демографічних катастроф у світі.
  • У зв'язку з війною українці відкладають народження дітей, що призводить до проблем з фертильністю.

Країна вдів та сиріт: Україна близька до демографічної катастрофи

Про це повідомляє CNN, посилаючись на експертів та історії українських сімей.

За словами демографині Елли Лібанової, з початку війни Україна втратила приблизно 10 млн осіб — через загибель, еміграцію й окупацію територій.

Тренд на зниження народжуваності був і раніше, але бойові дії практично обвалили її.

Експерти називають те, що відбувається, однією з найважчих демографічних катастроф у світі.

Війна змушує багатьох українців відкладати народження дітей або зовсім відмовлятися від цієї ідеї. Лікарі фіксують зростання проблем із фертильністю: погіршується якість яйцеклітин і сперми, почастішали ускладнення вагітності й випадки передчасної менопаузи, що фахівці пов'язують зі стресом і умовами життя воєнного часу.

Окремою проблемою стає перетворення України на "країну вдів і сиріт".

За оцінками американських аналітиків, із початку повномасштабного вторгнення загинуло від 100 тис до 140 тис українців. Середній вік військовослужбовців високий, тому багато загиблих було сімейними людьми. Офіційно у країні нараховують приблизно 59 тис дітей, які залишилися без біологічних батьків.

Додатковим ударом по майбутньому країни став масовий відтік населення: майже 6 млн українців, переважно жінок і дітей, зареєстровано як біженців за кордоном, і що довше триває війна, то нижча ймовірність їхнього повернення. Експерти попереджають, що це посилює "витік мізків" та ускладнить післявоєнне відновлення.

На тлі цих процесів фахівці і громадські активісти наголошують, що без вирішення демографічних проблем Україні буде вкрай складно відновитися після закінчення війни й забезпечити свій довгостроковий розвиток.

