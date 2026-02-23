Україна стрімко наближається до демографічної катастрофи внаслідок війни — думка експертів

Повномасштабна війна проти РФ призвела до стрімкого погіршення демографічної ситуації в Україні: народжуваність упала до рівня нижче від однієї дитини на жінку, мільйони людей покинули країну, а втрати на фронті й далі зростають.
Головні тези:
- Повна масштабна війна призвела до зменшення народжуваності та масової еміграції з України.
- Демографи попереджають про серйозні наслідки і вважають ситуацію однією з найважчих демографічних катастроф у світі.
- У зв'язку з війною українці відкладають народження дітей, що призводить до проблем з фертильністю.
Країна вдів та сиріт: Україна близька до демографічної катастрофи
Про це повідомляє CNN, посилаючись на експертів та історії українських сімей.
За словами демографині Елли Лібанової, з початку війни Україна втратила приблизно 10 млн осіб — через загибель, еміграцію й окупацію територій.
Тренд на зниження народжуваності був і раніше, але бойові дії практично обвалили її.
Війна змушує багатьох українців відкладати народження дітей або зовсім відмовлятися від цієї ідеї. Лікарі фіксують зростання проблем із фертильністю: погіршується якість яйцеклітин і сперми, почастішали ускладнення вагітності й випадки передчасної менопаузи, що фахівці пов'язують зі стресом і умовами життя воєнного часу.
Окремою проблемою стає перетворення України на "країну вдів і сиріт".
За оцінками американських аналітиків, із початку повномасштабного вторгнення загинуло від 100 тис до 140 тис українців. Середній вік військовослужбовців високий, тому багато загиблих було сімейними людьми. Офіційно у країні нараховують приблизно 59 тис дітей, які залишилися без біологічних батьків.
Додатковим ударом по майбутньому країни став масовий відтік населення: майже 6 млн українців, переважно жінок і дітей, зареєстровано як біженців за кордоном, і що довше триває війна, то нижча ймовірність їхнього повернення. Експерти попереджають, що це посилює "витік мізків" та ускладнить післявоєнне відновлення.
На тлі цих процесів фахівці і громадські активісти наголошують, що без вирішення демографічних проблем Україні буде вкрай складно відновитися після закінчення війни й забезпечити свій довгостроковий розвиток.
