Украина точно не проигрывает войну против России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса.
Главные тезисы
- Украина по мнению Зеленского не проигрывает войну против России, но важный вопрос заключается в победе.
- Президент утверждает, что проведение выборов возможно только после окончания войны и освобождения территорий на южных направлениях фронта.
Зеленский уверяет, что Украина не проигрывает войну России
По его словам, "это вопрос — но это очень дорогой вопрос".
Отмечается, что и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя от него уступить осажденный Донбасс Кремль в рамках любого соглашения о прекращении четырехлетней войны.
Президент отметил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны. Он заявил, что Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти:
По словам Зеленского, украинские силы преуспевают в освобождении территорий на южных направлениях фронта.
Я не буду вдаваться во многие подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, все силы обороны — потому что на сегодняшний день освобождены 300 квадратных километров.
