Украина точно не проигрывает войну против России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса.

Зеленский уверяет, что Украина не проигрывает войну России

Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно не проигрываем ее, точно. Вопрос в том, победим ли мы. Поделиться

По его словам, "это вопрос — но это очень дорогой вопрос".

Отмечается, что и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя от него уступить осажденный Донбасс Кремль в рамках любого соглашения о прекращении четырехлетней войны.

И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны. Он заявил, что Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти:

Давайте будем честными — россияне просто хотят меня заменить. Поделиться

По словам Зеленского, украинские силы преуспевают в освобождении территорий на южных направлениях фронта.