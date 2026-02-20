Следующий раунд трехсторонних переговоров может стать действительно результативным — Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в феврале, и, по его мнению, он может стать результативным.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил оптимизм относительно следующего раунда трехсторонних переговоров, ожидая его результативности.
- Лидерский формат переговоров может сыграть ключевую роль в достижении прогресса в урегулировании конфликта.
- Украинская переговорная команда готова к конструктивному взаимодействию и решению сложных вопросов с российской и американской сторонами.
Зеленский надеется на следующий результативный раунд переговоров
Об этом глава государства сообщил по итогу доклада украинской переговорной команды.
По его мнению, реальные возможности завершить войну достойно остаются и могут значительно помочь способности мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне.
Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и этот раунд может стать действительно результативным.
Он отметил, что украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи уже готовы. По словам Зеленского, приоритеты для переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены.
Отдельно он отметил роль европейских партнеров. По его мнению, роль Европы в переговорном процессе должна расти.
