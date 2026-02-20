Следующий раунд трехсторонних переговоров может стать действительно результативным — Зеленский
Следующий раунд трехсторонних переговоров может стать действительно результативным — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в феврале, и, по его мнению, он может стать результативным.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил оптимизм относительно следующего раунда трехсторонних переговоров, ожидая его результативности.
  • Лидерский формат переговоров может сыграть ключевую роль в достижении прогресса в урегулировании конфликта.
  • Украинская переговорная команда готова к конструктивному взаимодействию и решению сложных вопросов с российской и американской сторонами.

Зеленский надеется на следующий результативный раунд переговоров

Об этом глава государства сообщил по итогу доклада украинской переговорной команды.

Был подробный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Обсудили, в частности, аспекты, которые нельзя было озвучивать в телефонном режиме. Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его мнению, реальные возможности завершить войну достойно остаются и могут значительно помочь способности мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне.

Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и этот раунд может стать действительно результативным.

Он отметил, что украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи уже готовы. По словам Зеленского, приоритеты для переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены.

Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время.

Отдельно он отметил роль европейских партнеров. По его мнению, роль Европы в переговорном процессе должна расти.

