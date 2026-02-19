Россия теряет до 35 тыс окупантов в месяц в войне против Украины — Зеленский
Украина
Россия теряет до 35 тыс окупантов в месяц в войне против Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне пытались продать своей аудитории "успех" на поле боя, но не смогли. Реалии свидетельствуют о чрезвычайно больших потерях.

Главные тезисы

  • Россия теряет до 35 тысяч оккупантов в месяц в ходе войны против Украины, по словам президента Зеленского.
  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют более 1,2 миллиона человек.

Зеленский назвал количество потерь армии РФ за месяц в Украине

Об этом глава государства подчеркнул в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Россияне пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли. Даже их аудитория — националистическая, радикализированная часть российского общества — не доверяет правительству и Путину. Они видят, что на поле боя нет успешных шагов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что сейчас Россия теряет 30-35 тысяч военных в месяц погибшими или тяжелоранеными.

Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас тоже есть свои наступательные шаги, и тогда они его теряют.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 19 февраля 2026 года, составляют около 1 256 910 человек, из них 830 человек — за минувшие сутки.

