Росія втрачає до 35 тис окупантів на місяць у війні проти України — Зеленський
Росія втрачає до 35 тис окупантів на місяць у війні проти України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися продати своїй аудиторії "успіх" на полі бою, але не змогли. Реалії свідчать про надзвичайно великі втрати.

Головні тези:

  • За словами президента України, Росія втрачає до 35 тисяч окупантів на місяць у війні проти України.
  • Втрати в ряді військових групувань негативно впливають на стратегію Росії в конфлікті з Україною.
  • Зеленський підкреслив важливість продовження зусиль для виведення окупантів з українського території.

Зеленський назвав кількість втрат армії РФ за місяць в Україні

На цьому глава держави наголосив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Росіяни намагалися продати своїй аудиторії «успішні кроки», але не змогли. Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків.

Він відзначив, що зараз Росія втрачає 30–35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими.

Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року, становлять близько 1 256 910 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.

