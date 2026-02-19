Росія втрачає до 35 тис окупантів на місяць у війні проти України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися продати своїй аудиторії "успіх" на полі бою, але не змогли. Реалії свідчать про надзвичайно великі втрати.
Головні тези:
- За словами президента України, Росія втрачає до 35 тисяч окупантів на місяць у війні проти України.
- Втрати в ряді військових групувань негативно впливають на стратегію Росії в конфлікті з Україною.
- Зеленський підкреслив важливість продовження зусиль для виведення окупантів з українського території.
Зеленський назвав кількість втрат армії РФ за місяць в Україні
На цьому глава держави наголосив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Він відзначив, що зараз Росія втрачає 30–35 тисяч військових на місяць загиблими або тяжкопораненими.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року, становлять близько 1 256 910 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.
