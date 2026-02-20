Зеленский назвал самый большой компромисс в переговорах с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский назвал самый большой компромисс в переговорах с Россией

Владимир Зеленский
Зеленский назвал самый большой компромисс в переговорах с Россией
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что завершение войны по принципу "стоим там, где стоим" — это фактически самый большой компромисс, на который готова согласиться Украина в рамках мирных переговоров с Россией.

Главные тезисы

  • Украина не собирается жертвовать своей независимостью и суверенитетом.
  • Зеленский призывает союзников добиваться уступок от Москвы, а не только от Киева.

Зеленский заявил, что Украина не примет ультиматумов РФ

По словам главы государства, Украина готова к реальным компромиссам, однако она никогда не будет жертвовать своей независимостью и суверенитетом.

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что Киев настроен продолжать переговоры с Соединенными Штатами.

Однако Украина не собирается выполнять прихоти Кремля, которые фактически являются ультиматумами, а не компромиссами.

«Стоим там, где стоим» — это большой компромисс. Они захватили около 20 % нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что во время мирных переговоров все обсуждают болезненные уступки, на которые, мол, должна пойти Украина ради завершения войны.

Однако никто не требует от агрессора идентичных шагов — это несправедливо.

Что Россия предлагает нам как компромисс? К чему они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова — это терроризм. «Я готов вас не убивать — отдайте нам все». Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум, — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны нанесли удары по разным пунктам управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки ВСУ - какие цели поражены
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Люди Трампа тайно возобновляют бизнес с Россией
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ провели успешные контратаки и штурмы на юге Украины
Новые успехи ВСУ на фронте – последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?