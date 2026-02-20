Зеленский назвал самый большой компромисс в переговорах с Россией

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что завершение войны по принципу "стоим там, где стоим" — это фактически самый большой компромисс, на который готова согласиться Украина в рамках мирных переговоров с Россией.
Главные тезисы
- Украина не собирается жертвовать своей независимостью и суверенитетом.
- Зеленский призывает союзников добиваться уступок от Москвы, а не только от Киева.
Зеленский заявил, что Украина не примет ультиматумов РФ
По словам главы государства, Украина готова к реальным компромиссам, однако она никогда не будет жертвовать своей независимостью и суверенитетом.
Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что Киев настроен продолжать переговоры с Соединенными Штатами.
Однако Украина не собирается выполнять прихоти Кремля, которые фактически являются ультиматумами, а не компромиссами.
Глава государства обратил внимание на то, что во время мирных переговоров все обсуждают болезненные уступки, на которые, мол, должна пойти Украина ради завершения войны.
Однако никто не требует от агрессора идентичных шагов — это несправедливо.
