Зеленський назвав найбільший компроміс у переговорах із Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський назвав найбільший компроміс у переговорах із Росією

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що завершення війни за принципом “стоїмо там, де стоїмо” – це фактично найбільший компроміс, на який готова погодитися Україна у межах мирних перемовин із Росією.

Головні тези:

  • Україна не збирається жертвувати своєю незалежністю та суверенітетом.
  • Зеленський закликає союзників добиватися поступок від Москви, а не лише від Києва.

Зеленський заявив, що Україна не прийме ультиматумів РФ

За словами глави держави, Україна готові до реальних компромісів, однак вона ніколи не буде жертвувати своє незалежнісю та суверенітетом.

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Київ налаштований продовжувати перемовини зі Сполученими Штатами.

Проте Україна не збирається виконувати забаганки Кремля, які фактично є ультиматумами, а не компромісами.

Саме тому вже нашим компромісом є те, що ми говоримо з агресором про компроміси. «Стоїмо там, де стоїмо» — це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що під час мирних перемовин усі обговорюють болючі поступки, на які, мовляв, повинна піти Україна задля завершення війни.

Однак ніхто не вимагає від агресора ідентичних кроків — це несправедливо.

Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: «Ми готові не окуповувати ваші інші області». Але це тероризм. Навіть самі ці слова — це тероризм. «Я готовий вас не вбивати — віддайте нам усе». Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум, — наголосив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони завдали ударів по різним пунктам управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки ЗСУ - які цілі уражено
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Люди Трампа таємно відновлюють бізнес з Росією
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ здійснили успішні контратаки та штурми на півдні України
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?