Зеленський назвав найбільший компроміс у переговорах із Росією

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що завершення війни за принципом “стоїмо там, де стоїмо” – це фактично найбільший компроміс, на який готова погодитися Україна у межах мирних перемовин із Росією.
Головні тези:
- Україна не збирається жертвувати своєю незалежністю та суверенітетом.
- Зеленський закликає союзників добиватися поступок від Москви, а не лише від Києва.
Зеленський заявив, що Україна не прийме ультиматумів РФ
За словами глави держави, Україна готові до реальних компромісів, однак вона ніколи не буде жертвувати своє незалежнісю та суверенітетом.
Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Київ налаштований продовжувати перемовини зі Сполученими Штатами.
Проте Україна не збирається виконувати забаганки Кремля, які фактично є ультиматумами, а не компромісами.
Глава держави звернув увагу на те, що під час мирних перемовин усі обговорюють болючі поступки, на які, мовляв, повинна піти Україна задля завершення війни.
Однак ніхто не вимагає від агресора ідентичних кроків — це несправедливо.
