ЗСУ здійснили успішні контратаки та штурми на півдні України
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ здійснили успішні контратаки та штурми на півдні України

ЗСУ
Джерело:  Суспільне

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що захисники змогли провести ефективні контратакувальні і штурмові дії, що дали можливість заблокувати подальше просування армії РФ на цій ділянці фронту.

Головні тези:

  • Українські воїни змогли відкинути противника на Олександрівському напрямку.
  • Деякі російські підрозділі навіть втратили можливість наступати.

Нові успіхи ЗСУ на фронті — останні подробиці

Журналісти попросили Волошина прокоментувати інформацію про нещодавні успішні просування українських військ на полі бою.

Як відомо, Сили оборони змогли відтіснити російських загарбників одразу на кількох ділянках фронту, зокрема на Олександрівському напрямку.

Ми провели декілька контратакувальних і штурмових дій на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Ми скоротили, у першу чергу, так звану "сіру зону". Ми не дали ворогу штурмувати і розвинути успіх на декількох напрямках. Крім того, не дали завести групи закріплення, — наголосив Владислав Волошин.

На цьому тлі він також офіційно підтвердив, що одразу кілька російських підрозділів втратили бойові можливості.

Фактично йдеться про те, що він більше не зможуть наступати.

Ба більше, вказано, що згадані ворожі підрозділи тепер не можуть нормально підготувати групи закріплення для того, щоб щось утримувати.

У нас є певні успіхи. По-перше, ми заблокували просування ворога і діємо в активній обороні, — зазначив речник Сил оборони півдня України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
12 років тому Росія розпочала загарбницьку війну проти України
Генштаб ЗСУ
Україна уже 12 років стримує наступ Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони завдали ударів по різним пунктам управління армії РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки ЗСУ - які цілі уражено
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Люди Трампа таємно відновлюють бізнес з Росією
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?