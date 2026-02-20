ЗСУ здійснили успішні контратаки та штурми на півдні України

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що захисники змогли провести ефективні контратакувальні і штурмові дії, що дали можливість заблокувати подальше просування армії РФ на цій ділянці фронту.

Нові успіхи ЗСУ на фронті — останні подробиці

Журналісти попросили Волошина прокоментувати інформацію про нещодавні успішні просування українських військ на полі бою.

Як відомо, Сили оборони змогли відтіснити російських загарбників одразу на кількох ділянках фронту, зокрема на Олександрівському напрямку.

Ми провели декілька контратакувальних і штурмових дій на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Ми скоротили, у першу чергу, так звану "сіру зону". Ми не дали ворогу штурмувати і розвинути успіх на декількох напрямках. Крім того, не дали завести групи закріплення, — наголосив Владислав Волошин. Поширити

На цьому тлі він також офіційно підтвердив, що одразу кілька російських підрозділів втратили бойові можливості.

Фактично йдеться про те, що він більше не зможуть наступати.

Ба більше, вказано, що згадані ворожі підрозділи тепер не можуть нормально підготувати групи закріплення для того, щоб щось утримувати.