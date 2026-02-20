ВСУ провели успешные контратаки и штурмы на юге Украины

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что защитники смогли провести эффективные контратаковые и штурмовые действия, которые дали возможность заблокировать дальнейшее продвижение армии РФ на этом участке фронта.

Новые успехи ВСУ на фронте — последние подробности

Журналисты попросили Волошина прокомментировать информацию о недавних успехах украинских войск на поле боя.

Как известно, Силы обороны смогли оттеснить российских захватчиков на нескольких участках фронта, в том числе на Александровском направлении.

Мы провели несколько контратаковых и штурмовых действий на некоторых участках линии боевого столкновения. Мы сократили, в первую очередь, так называемую "серую зону". Мы не дали врагу штурмовать и развить успех на нескольких направлениях. Кроме того, не дали завести группы закрепления, — подчеркнул Владислав Волошин. Поделиться

На этом фоне он также официально подтвердил, что сразу несколько российских подразделений потеряли свои боевые возможности.

Фактически речь идет о том, что он больше не смогут наступать.

Более того, указано, что упомянутые вражеские подразделения теперь не могут нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.