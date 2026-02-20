ВСУ провели успешные контратаки и штурмы на юге Украины

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что защитники смогли провести эффективные контратаковые и штурмовые действия, которые дали возможность заблокировать дальнейшее продвижение армии РФ на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Украинские воины смогли отбросить противника на Александровском направлении.
- Некоторые российские подразделения даже потеряли возможность наступать.
Новые успехи ВСУ на фронте — последние подробности
Журналисты попросили Волошина прокомментировать информацию о недавних успехах украинских войск на поле боя.
Как известно, Силы обороны смогли оттеснить российских захватчиков на нескольких участках фронта, в том числе на Александровском направлении.
На этом фоне он также официально подтвердил, что сразу несколько российских подразделений потеряли свои боевые возможности.
Фактически речь идет о том, что он больше не смогут наступать.
Более того, указано, что упомянутые вражеские подразделения теперь не могут нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.
