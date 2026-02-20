ВСУ провели успешные контратаки и штурмы на юге Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ провели успешные контратаки и штурмы на юге Украины

Новые успехи ВСУ на фронте – последние подробности
Читати українською
Источник:  Суспільне

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что защитники смогли провести эффективные контратаковые и штурмовые действия, которые дали возможность заблокировать дальнейшее продвижение армии РФ на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Украинские воины смогли отбросить противника на Александровском направлении.
  • Некоторые российские подразделения даже потеряли возможность наступать.

Новые успехи ВСУ на фронте — последние подробности

Журналисты попросили Волошина прокомментировать информацию о недавних успехах украинских войск на поле боя.

Как известно, Силы обороны смогли оттеснить российских захватчиков на нескольких участках фронта, в том числе на Александровском направлении.

Мы провели несколько контратаковых и штурмовых действий на некоторых участках линии боевого столкновения. Мы сократили, в первую очередь, так называемую "серую зону". Мы не дали врагу штурмовать и развить успех на нескольких направлениях. Кроме того, не дали завести группы закрепления, — подчеркнул Владислав Волошин.

На этом фоне он также официально подтвердил, что сразу несколько российских подразделений потеряли свои боевые возможности.

Фактически речь идет о том, что он больше не смогут наступать.

Более того, указано, что упомянутые вражеские подразделения теперь не могут нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.

У нас есть некоторые успехи. Во-первых, мы заблокировали продвижение врага и действуем в активной обороне, — отметил спикер Сил обороны юга Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
12 лет назад Россия начала захватническую войну против Украины
Генштаб ВСУ
Украина уже 12 лет сдерживает наступление России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны нанесли удары по разным пунктам управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки ВСУ - какие цели поражены
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Люди Трампа тайно возобновляют бизнес с Россией
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?