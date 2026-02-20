Силы обороны нанесли удары по разным пунктам управления армии РФ
Силы обороны нанесли удары по разным пунктам управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки ВСУ - какие цели поражены
20 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в минувшую ночь украинские войска успешно атаковали сразу несколько пунктов управления, складов и районов сосредоточения российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Успешно поражен еще один командно-наблюдательный пункт армии РФ.
  • Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Новые дипстрайки ВСУ — какие цели поражены

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что с целью сокращения наступательного потенциала армии РФ украинские войска продолжают совершать мощные атаки на критически важные объекты врага.

Согласно последним данным, сразу несколько вражеских целей попали под удары Сил обороны Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности:

  • пункт управления БпЛА в районе Златополя,

  • состав материально-технических средств (р-н н.п. Богдановка);

  • ремонтная база окупантов в районе Розовки;

  • сосредоточение живой силы армии РФ на территории Степногорска.

Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что вблизи Любимовки и на Тендровской косе на территории временно оккупированной Херсонщины поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора.

Также Силы обороны поразили два состава материально-технических средств: одно — в районе Лобанового (ВОТ АР Крым), другое — в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.

По словам украинских воинов, все потери врага выясняются и будут объявлены чуть позже.

