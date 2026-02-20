Сили оборони завдали ударів по різним пунктам управління армії РФ
Сили оборони завдали ударів по різним пунктам управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
20 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі українські війська успішно атакували одразу кілька пунктів управління, складів та районів зосередження російських загарбників.

Головні тези:

  • Успішно уражено ще один командно-спостережний пункт армії РФ.
  • Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. 

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що з ціллю скорочення наступального потенціалу армії РФ українські війська продовжують здійснювати потужні атаки на критично важливі об’єкти ворога.

Згідно з останніми даним, одразу кілька ворожий цілей потрапили під удари Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема:

  • пункт управління БпЛА в районі Златополя,

  • склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка);

  • ремонтна база окупантів у районі Розівки;

  • зосередження живої сили армії РФ біля Степногірська.

Генштаб ЗСУ також офіційно підтверьтив, що поблизу Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один — у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший — у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

За словами українських воїнів, усі втрати ворога наразі з’ясовуються та будуть оголошені згодом.

