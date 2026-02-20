Наступний раунд тристоронніх перемовин може стати справді результативним — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться у лютому, і, на його думку, саме він може стати результативним.
Головні тези:
- Зеленський сподівається на результативний наступний раунд тристоронніх переговорів.
- Президент висловив готовність української сторони завершити війну достойно.
- Лідерський формат може стати вирішальним у переговорному процесі.
Зеленський сподівається на наступний результативний раунд перемовин
Про це глава держави повідомив за підсумком доповіді української переговорної команди.
На його думку, реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні.
Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним.
Він зазначив, що українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі вже готові. За словами Зеленського, пріоритети для переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені.
Окремо він відзначив роль європейських партнерів. На його думку, роль Європи у переговорному процесі має зростати.
