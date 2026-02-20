Наступний раунд тристоронніх перемовин може стати справді результативним — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться у лютому, і, на його думку, саме він може стати результативним.

Зеленський сподівається на наступний результативний раунд перемовин

Про це глава держави повідомив за підсумком доповіді української переговорної команди.

Була детальна доповідь нашої переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив. Володимир Зеленський Президент України

На його думку, реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні.

Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним.

Він зазначив, що українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі вже готові. За словами Зеленського, пріоритети для переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені.

Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом. Поширити

Окремо він відзначив роль європейських партнерів. На його думку, роль Європи у переговорному процесі має зростати.