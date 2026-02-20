Україна точно не програє війну проти Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.

Зеленський запевняє, що Україна не програє війну Росії

Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо її, точно. Питання в тому, чи переможемо ми.

За його словами, "це питання — але це дуже дороге питання".

Відзначається, що і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, вимагаючи від нього поступитися обложеним Донбасом Кремлю в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, йдіть з Донбасу. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що Україна зможе провести вибори тільки після закінчення війни. Він заявив, що Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів тільки тому, що Кремль хоче усунути його від влади:

Давайте будемо чесними — росіяни просто хочуть мене замінити.

За словами Зеленського, українські сили мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.