Україна точно не програє війну проти Росії — Зеленський
Україна точно не програє війну проти Росії — Зеленський

Джерело:  France 24

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.

Головні тези:

  • Україна, за словами Зеленського, не програє війну проти Росії, але питання полягає у перемозі.
  • Президент стверджує, що Україна зможе провести вибори після закінчення війни, відображаючи підтримку українських сил в звільненні територій на південних напрямках фронту.

Зеленський запевняє, що Україна не програє війну Росії

Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо її, точно. Питання в тому, чи переможемо ми.

За його словами, "це питання — але це дуже дороге питання".

Відзначається, що і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, вимагаючи від нього поступитися обложеним Донбасом Кремлю в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, йдіть з Донбасу.

Президент зазначив, що Україна зможе провести вибори тільки після закінчення війни. Він заявив, що Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів тільки тому, що Кремль хоче усунути його від влади:

Давайте будемо чесними — росіяни просто хочуть мене замінити.

За словами Зеленського, українські сили мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

Я не буду вдаватися в багато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, всі сили оборони, — тому що на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів.

