Україна точно не програє війну проти Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.
Головні тези:
- Україна, за словами Зеленського, не програє війну проти Росії, але питання полягає у перемозі.
- Президент стверджує, що Україна зможе провести вибори після закінчення війни, відображаючи підтримку українських сил в звільненні територій на південних напрямках фронту.
Зеленський запевняє, що Україна не програє війну Росії
За його словами, "це питання — але це дуже дороге питання".
Відзначається, що і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, вимагаючи від нього поступитися обложеним Донбасом Кремлю в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.
Президент зазначив, що Україна зможе провести вибори тільки після закінчення війни. Він заявив, що Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів тільки тому, що Кремль хоче усунути його від влади:
За словами Зеленського, українські сили мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.
Я не буду вдаватися в багато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, всі сили оборони, — тому що на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів.
