Украина усилила свою позицию в рейтинге УЕФА

Источник:  Суспільне

Украина продолжает двигаться вверх по таблице футбольных коэффициентов УЕФА. Такого прогресса удалось добиться благодаря громкой победе "Шахтера" в Лиге конференций 2025/26.

  • Страны на 23-29 позициях сохраняют представительство из четырех клубов в еврокубках.
  • Следующие еврокубковые матчи "Шахтера" состоятся против "Кристалл Пелас" 30 апреля (на своем поле) и 7 мая (на выезде).

Именно триумфальная победа "Шахтера" подняла Украину на 24-ю строчку после завершения еще одной игровой недели.

Следует отметить, что второй матч между командами в Нидерландах завершился ничьей — 2:2, что дало возможность украинским футболистам прорваться в полуфинал.

Что важно понимать, результат этого матча прибавил нашей стране 0.375 балла в таблице коэффициентов по итогам недели.

Украина продолжила обходить в таблице страны, которые уже потеряли представительство в еврокубках нынешнего сезона. В этот раз "сине-желтые" опередили Сербию на 23-й позиции. Следующий ориентир для Украины в таблице коэффициентов — Венгрия на 22-й позиции. Отставание от нее составляет 1275 балла.

Следует обратить внимание, что прогресс Украины — единственное изменение в таблице с начала недели.

Англия продолжает возглавлять рейтинг УЕФА, а наша страна поднялась на 23-ю позицию.

Больше по теме

Довбик получил серьезную футбольную травму — пропустит два месяца игр
Довбик
Месси забил рекордный 900-й гол в футбольной карьере
Месси
Зидан неожиданно возвращается в большой футбол
Зидан уже имеет конкретные планы на будущее

