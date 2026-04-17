Украина усилила свою позицию в рейтинге УЕФА

Украина продолжает двигаться вверх по таблице футбольных коэффициентов УЕФА. Такого прогресса удалось добиться благодаря громкой победе "Шахтера" в Лиге конференций 2025/26.

Как изменился рейтинг УЕФА

Именно триумфальная победа "Шахтера" подняла Украину на 24-ю строчку после завершения еще одной игровой недели.

Следует отметить, что второй матч между командами в Нидерландах завершился ничьей — 2:2, что дало возможность украинским футболистам прорваться в полуфинал.

Что важно понимать, результат этого матча прибавил нашей стране 0.375 балла в таблице коэффициентов по итогам недели.

Украина продолжила обходить в таблице страны, которые уже потеряли представительство в еврокубках нынешнего сезона. В этот раз "сине-желтые" опередили Сербию на 23-й позиции. Следующий ориентир для Украины в таблице коэффициентов — Венгрия на 22-й позиции. Отставание от нее составляет 1275 балла.

Следует обратить внимание, что прогресс Украины — единственное изменение в таблице с начала недели.