Украина усилила свою позицию в рейтинге УЕФА

Украина продолжает двигаться вверх по таблице футбольных коэффициентов УЕФА. Такого прогресса удалось добиться благодаря громкой победе "Шахтера" в Лиге конференций 2025/26.
Главные тезисы
- Страны на 23-29 позициях сохраняют представительство из четырех клубов в еврокубках.
- Следующие еврокубковые матчи "Шахтера" состоятся против "Кристалл Пелас" 30 апреля (на своем поле) и 7 мая (на выезде).
Как изменился рейтинг УЕФА
Именно триумфальная победа "Шахтера" подняла Украину на 24-ю строчку после завершения еще одной игровой недели.
Следует отметить, что второй матч между командами в Нидерландах завершился ничьей — 2:2, что дало возможность украинским футболистам прорваться в полуфинал.
Что важно понимать, результат этого матча прибавил нашей стране 0.375 балла в таблице коэффициентов по итогам недели.
Следует обратить внимание, что прогресс Украины — единственное изменение в таблице с начала недели.
Англия продолжает возглавлять рейтинг УЕФА, а наша страна поднялась на 23-ю позицию.
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-