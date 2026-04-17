Україна посилила свою позицію в рейтингу УЄФА
Україна продовжує рухатися вгору у таблиці футбольних коефіцієнтів УЄФА. Такого прогресу вдалося добитися завдяки гучній перемозі "Шахтаря" у Лізі конференцій 2025/26.

  • Країни на 23-29 позиціях зберігають представництво з чотирьох клубів у єврокубках.
  • Наступні єврокубкові матчі "Шахтаря" відбудуться проти "Крістал Пелас" 30 квітня (на своєму полі) та 7 травня (на виїзді). 

Саме тріумфальна перемога “Шахтаря” підняла Україну на 24-ту сходинку після завершення ще одного ігрового тижня.

Варто зазначити, що другий матч між командами у Нідерландах завершився нічиєю — 2:2, що дало можливість українським футболістам прорватися до півфіналу.

Що важливо розуміти, результат цього матчу додав нашій країні 0.375 бала в таблиці коефіцієнтів за підсумками тижня.

Україна відтак продовжила обходити в таблиці країни, які вже втратили представництво у єврокубках нинішнього сезону. Цього разу "синьо-жовті" випередили Сербію на 23-й позиції. Наступний орієнтир для України в таблиці коефіцієнтів — Угорщина на 22-й позиції. Відставання від неї становить 1.275 бала.

Варто звернути увагу на те, що прогрес України — єдина зміна в таблиці від початку тижня.

Англія продовжує очолювати рейтинг УЄФА, а наша країна піднялася на 23 позицію.

