Україна посилила свою позицію в рейтингу УЄФА

Україна продовжує рухатися вгору у таблиці футбольних коефіцієнтів УЄФА. Такого прогресу вдалося добитися завдяки гучній перемозі "Шахтаря" у Лізі конференцій 2025/26.
Головні тези:
- Країни на 23-29 позиціях зберігають представництво з чотирьох клубів у єврокубках.
- Наступні єврокубкові матчі "Шахтаря" відбудуться проти "Крістал Пелас" 30 квітня (на своєму полі) та 7 травня (на виїзді).
Як змінився рейтинг УЄФА
Саме тріумфальна перемога “Шахтаря” підняла Україну на 24-ту сходинку після завершення ще одного ігрового тижня.
Варто зазначити, що другий матч між командами у Нідерландах завершився нічиєю — 2:2, що дало можливість українським футболістам прорватися до півфіналу.
Що важливо розуміти, результат цього матчу додав нашій країні 0.375 бала в таблиці коефіцієнтів за підсумками тижня.
Варто звернути увагу на те, що прогрес України — єдина зміна в таблиці від початку тижня.
Англія продовжує очолювати рейтинг УЄФА, а наша країна піднялася на 23 позицію.
