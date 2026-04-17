Україна посилила свою позицію в рейтингу УЄФА

Україна продовжує рухатися вгору у таблиці футбольних коефіцієнтів УЄФА. Такого прогресу вдалося добитися завдяки гучній перемозі "Шахтаря" у Лізі конференцій 2025/26.

Як змінився рейтинг УЄФА

Саме тріумфальна перемога “Шахтаря” підняла Україну на 24-ту сходинку після завершення ще одного ігрового тижня.

Варто зазначити, що другий матч між командами у Нідерландах завершився нічиєю — 2:2, що дало можливість українським футболістам прорватися до півфіналу.

Що важливо розуміти, результат цього матчу додав нашій країні 0.375 бала в таблиці коефіцієнтів за підсумками тижня.

Україна відтак продовжила обходити в таблиці країни, які вже втратили представництво у єврокубках нинішнього сезону. Цього разу "синьо-жовті" випередили Сербію на 23-й позиції. Наступний орієнтир для України в таблиці коефіцієнтів — Угорщина на 22-й позиції. Відставання від неї становить 1.275 бала.

Варто звернути увагу на те, що прогрес України — єдина зміна в таблиці від початку тижня.