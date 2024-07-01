Украина усилит защиту неба от атак РФ в течение июля — Зеленский

Украина может получить еще больше сил в защите неба

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, 1 июля он провел несколько совещаний с командами офиса президента и Министерства иностранных дел.

Мы детально прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении к реальной безопасности нашей страны. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, украинские власти отчетливо видят, что нужно реализовывать в переговорах с партнерами, прежде всего с американскими.

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов

Системы ПВО Patriot, как и другие комплексы, не смогут сражаться с КАБами. Для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты.

Президент Зеленский указывает, что нужно искать решения в захвате российских аэродромов, где базируются сбрасывающие самолеты КАБы.

Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы — тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета — это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят, — сказал президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.