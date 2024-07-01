Украина усилит защиту неба от атак РФ в течение июля — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина усилит защиту неба от атак РФ в течение июля — Зеленский

Владимир Зеленский
Украина усилит защиту неба от атак РФ в течение июля — Зеленский
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Украина может усилить свою противовоздушную оборону в течение июля. Проходят переговоры с партнерами.

Главные тезисы

  • Украина планирует усилить свою противовоздушную оборону в июле через переговоры с партнерами.
  • Президент Зеленский обсудил необходимость борьбы с управляемыми авиабомбами и указал на важность стратегического оружия.
  • Системы ПВО Patriot не могут полностью обеспечить защиту от российских управляемых авиабомб, подчеркнул президент.
  • Зеленский подчеркнул важность разрешения использования стратегического оружия ATACMS для защиты от потенциальных угроз.

Украина может получить еще больше сил в защите неба

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, 1 июля он провел несколько совещаний с командами офиса президента и Министерства иностранных дел.

Мы детально прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении к реальной безопасности нашей страны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, украинские власти отчетливо видят, что нужно реализовывать в переговорах с партнерами, прежде всего с американскими.

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов

Системы ПВО Patriot, как и другие комплексы, не смогут сражаться с КАБами. Для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты.

Президент Зеленский указывает, что нужно искать решения в захвате российских аэродромов, где базируются сбрасывающие самолеты КАБы.

Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы — тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета — это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.

То есть решение Байдена дать нам возможность избивать по их скоплению техники — положительное, но не решающее проблему уничтожения наших городов и сел. Он решает тактические моменты. Стратегически это стратегическое оружие. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное нам бы помогли сегодня. Я подчеркиваю сегодня. Есть аэродромы, где они используют КАБ, и пока их КАБ не летят на большую дистанцию, то мы можем бить по этим аэродромам. Но уже есть аэродромы на большем расстоянии. Сегодня нужно разрешить нам применять ATACMS вглубь Российской Федерации, — отметил Зеленский.

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