Україна посилить захист неба від атак РФ протягом липня — Зеленський

Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Проходять переговори з партнерами.
Головні тези:
- Президент Зеленський планує посилити протиповітряну оборону України у липні шляхом співпраці з партнерами, зокрема з американськими.
- Залучення систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, може допомогти у боротьбі з російськими керованими авіабомбами.
- Рішення Президента США дати можливість використовувати стратегічну зброю, яка може діяти на великі відстані, може стати важливим кроком у забезпеченні безпеки України.
Україна може отримати ще більше сили у захисті неба
Як розповів президент України Володимир Зеленський, 1 липня він провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.
За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.
Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів
Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.
Президент Зеленський вказує, що потрібно шукати рішення у захопленні російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають КАБи.
Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.
Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по їх скупченню техніки — позитивне, але не вирішує проблеми знищення наших міст та сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно — це стратегічна зброя. ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації, — зазначив Зеленський.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-