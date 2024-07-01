Україна посилить захист неба від атак РФ протягом липня — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна посилить захист неба від атак РФ протягом липня — Зеленський

Володимир Зеленський
Україна посилить захист неба від атак РФ протягом липня — Зеленський

Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Проходять переговори з партнерами.

Головні тези:

  • Президент Зеленський планує посилити протиповітряну оборону України у липні шляхом співпраці з партнерами, зокрема з американськими.
  • Залучення систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, може допомогти у боротьбі з російськими керованими авіабомбами.
  • Рішення Президента США дати можливість використовувати стратегічну зброю, яка може діяти на великі відстані, може стати важливим кроком у забезпеченні безпеки України.

Україна може отримати ще більше сили у захисті неба

Як розповів президент України Володимир Зеленський, 1 липня він провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сил, у тому числі у захисті неба та наближенні до реальної безпеки для нашої країни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів

Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.

Президент Зеленський вказує, що потрібно шукати рішення у захопленні російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають КАБи.

Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи — то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета — це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.

Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по їх скупченню техніки — позитивне, але не вирішує проблеми знищення наших міст та сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно — це стратегічна зброя. ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації, — зазначив Зеленський.

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