Україна посилить захист неба від атак РФ протягом липня — Зеленський

Україна може отримати ще більше сили у захисті неба

Як розповів президент України Володимир Зеленський, 1 липня він провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сил, у тому числі у захисті неба та наближенні до реальної безпеки для нашої країни. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів

Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.

Президент Зеленський вказує, що потрібно шукати рішення у захопленні російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають КАБи.

Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи — то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета — це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють, — сказав президент. Поширити

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.