Украина усиливает ПВО для Днепра и Одессы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил после очередной массированной атаки российских дронов, что Украина усиливает противовоздушную оборону и работу с партнерами. В частности, уже есть решение для Днепра и Одессы.
Главные тезисы
- Украина усиливает противовоздушную оборону в ответ на массированные атаки российских дронов.
- Зеленский объявил о решениях по усилению ПВО для Днепра и Одессы, включая установку дополнительных радаров и средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
Зеленский сообщил, что уже есть решения по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения.
По словам Президента, Украина продолжает наращивать защиту городов и сел и не останавливается в совершенствовании системы ПВО, в частности, из-за ежедневной работы с международными партнерами по поставке необходимых компонентов.
В апреле — обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май — задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше было меньше сотрудничества. Украинская экспертиза в защите выводится на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, разработчики, опыт наших военных в защите это большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я благодарен всем, кто реально помогает этому.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-