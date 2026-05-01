Украина усиливает ПВО для Днепра и Одессы — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил после очередной массированной атаки российских дронов, что Украина усиливает противовоздушную оборону и работу с партнерами. В частности, уже есть решение для Днепра и Одессы.

Главные тезисы

  • Украина усиливает противовоздушную оборону в ответ на массированные атаки российских дронов.
  • Зеленский объявил о решениях по усилению ПВО для Днепра и Одессы, включая установку дополнительных радаров и средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов — значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот — «шахеды». Плотность нападения — высокая, и именно поэтому, хотя и процент ущерба высок — триста восемьдесят восемь дронов сбит, — все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенщина, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и общины. Усиливаем все направления защиты.

Зеленский сообщил, что уже есть решения по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения.

На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе — уже тоже есть больший процент ущерба, нужно еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать.

По словам Президента, Украина продолжает наращивать защиту городов и сел и не останавливается в совершенствовании системы ПВО, в частности, из-за ежедневной работы с международными партнерами по поставке необходимых компонентов.

В апреле — обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май — задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше было меньше сотрудничества. Украинская экспертиза в защите выводится на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, разработчики, опыт наших военных в защите это большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я благодарен всем, кто реально помогает этому.

