Украина усиливает ПВО для Днепра и Одессы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил после очередной массированной атаки российских дронов, что Украина усиливает противовоздушную оборону и работу с партнерами. В частности, уже есть решение для Днепра и Одессы.

Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов — значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот — «шахеды». Плотность нападения — высокая, и именно поэтому, хотя и процент ущерба высок — триста восемьдесят восемь дронов сбит, — все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ровенщина, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и общины. Усиливаем все направления защиты. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский сообщил, что уже есть решения по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения.

На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе — уже тоже есть больший процент ущерба, нужно еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать.

По словам Президента, Украина продолжает наращивать защиту городов и сел и не останавливается в совершенствовании системы ПВО, в частности, из-за ежедневной работы с международными партнерами по поставке необходимых компонентов.