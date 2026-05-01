"Увеличиваем финансовое обеспечение". Зеленский заявил о начале масштабной реформы ВСУ

Реформа армии стартует в июне и в этом же месяце ожидают первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны.
Главные тезисы
- Зеленский объявил о старте масштабной реформы ВСУ для увеличения финансового обеспечения военнослужащих.
- В результате реформы ожидается повышение зарплаты для солдат, сержантов и командиров Сил обороны в Украине.
Зеленский объявил масштабную реформу армии
Зеленский отметил, что, прежде всего, поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, в частности, боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.
По словам Президента, особое внимание будет уделено пехотинцам.
Украинский пехотинец, держащий на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.
Кроме того, заявил глава государства, будут изменены подходы к комплектации подразделений личным составом и управлением людьми.
Президент поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.
На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов.
