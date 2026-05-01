"Увеличиваем финансовое обеспечение". Зеленский заявил о начале масштабной реформы ВСУ
"Увеличиваем финансовое обеспечение". Зеленский заявил о начале масштабной реформы ВСУ

Реформа армии стартует в июне и в этом же месяце ожидают первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны.

Главные тезисы

  • Зеленский объявил о старте масштабной реформы ВСУ для увеличения финансового обеспечения военнослужащих.
  • В результате реформы ожидается повышение зарплаты для солдат, сержантов и командиров Сил обороны в Украине.

Зеленский объявил масштабную реформу армии

Начинаем реформу армии. В апреле были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас в мае состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Зеленский отметил, что, прежде всего, поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, в частности, боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров достойный и ощутимо повышенный уровень выплат.

По словам Президента, особое внимание будет уделено пехотинцам.

Украинский пехотинец, держащий на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, заявил глава государства, будут изменены подходы к комплектации подразделений личным составом и управлением людьми.

Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность, начиная уже с этого года, поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Президент поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов.

