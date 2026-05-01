"Збільшуємо фінансове забезпечення". Зеленський заявив про початок масштабної реформи ЗСУ

Реформа армії стартує у червні і в цьому ж місяці очікують перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони.

Зеленський оголосив масштабну реформу армії

Розпочинаємо реформу армії. Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України. Поширити

Зеленський зазначив, що передусім поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, зокрема, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів — достойний та відчутно підвищений рівень виплат. Володими

За словами Президента, особливу увагу приділять піхотинцям.

Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань.

Крім того, заявив глава держави, будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Поширити

Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.