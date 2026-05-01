"Збільшуємо фінансове забезпечення". Зеленський заявив про початок масштабної реформи ЗСУ

Реформа армії стартує у червні і в цьому ж місяці очікують перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони.
Головні тези:
- Зеленський анонсував масштабну реформу ЗСУ з покращення фінансового забезпечення військовослужбовців.
- У червні очікуються перші результати реформи, зокрема підвищення зарплат для солдат, сержантів та командирів.
Зеленський оголосив масштабну реформу армії
Зеленський зазначив, що передусім поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, зокрема, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.
За словами Президента, особливу увагу приділять піхотинцям.
Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань.
Крім того, заявив глава держави, будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.
Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.
На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів.
