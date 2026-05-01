Україна посилює ППО для Дніпра та Одеси — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив після чергової масованої атаки російських дронів, що Україна посилює протиповітряну оборону та роботу з партнерами. Зокрема, вже є рішення для Дніпра та Одеси.

Зеленський заявив про посилення ППО Дніпра та Одеси

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів — значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот — «шахеди». Щільність нападу — висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий — триста вісімдесят вісім дронів збито, — все ж були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади. Посилюємо всі напрямки захисту. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський повідомив, що вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення.

На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — вже теж є більший відсоток збиття, треба — ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти.

За словами Президента, Україна продовжує нарощувати захист міст і сіл та не зупиняється у вдосконаленні системи ППО, зокрема через щоденну роботу з міжнародними партнерами щодо постачання необхідних компонентів.