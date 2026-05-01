Україна посилює ППО для Дніпра та Одеси — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив після чергової масованої атаки російських дронів, що Україна посилює протиповітряну оборону та роботу з партнерами. Зокрема, вже є рішення для Дніпра та Одеси.

Головні тези:

  • Зеленський оголосив про посилення протиповітряної оборони для Дніпра та Одеси після масованих атак російських дронів.
  • Україна продовжує розвивати систему ППО та співпрацю з міжнародними партнерами для посилення оборони країни.

Зеленський заявив про посилення ППО Дніпра та Одеси

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів — значна кількість, тільки від ранку більш ніж 400 дронів, із них більше двохсот — «шахеди». Щільність нападу — висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий — триста вісімдесят вісім дронів збито, — все ж були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади. Посилюємо всі напрямки захисту.

Володимир Зеленський

Зеленський повідомив, що вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення.

На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — вже теж є більший відсоток збиття, треба — ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти.

За словами Президента, Україна продовжує нарощувати захист міст і сіл та не зупиняється у вдосконаленні системи ППО, зокрема через щоденну роботу з міжнародними партнерами щодо постачання необхідних компонентів.

У квітні — забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень — завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті — це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає.

