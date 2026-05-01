Україна посилює ППО для Дніпра та Одеси — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив після чергової масованої атаки російських дронів, що Україна посилює протиповітряну оборону та роботу з партнерами. Зокрема, вже є рішення для Дніпра та Одеси.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про посилення протиповітряної оборони для Дніпра та Одеси після масованих атак російських дронів.
- Україна продовжує розвивати систему ППО та співпрацю з міжнародними партнерами для посилення оборони країни.
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
Зеленський повідомив, що вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення.
За словами Президента, Україна продовжує нарощувати захист міст і сіл та не зупиняється у вдосконаленні системи ППО, зокрема через щоденну роботу з міжнародними партнерами щодо постачання необхідних компонентів.
У квітні — забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень — завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті — це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає.
Більше по темі
