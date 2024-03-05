Украина уступает РФ в использовании авиабомб
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уступает РФ в использовании авиабомб

авиабомба
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Источник:  Forbes

Преступная армия РФ имеет возможность сбрасывать в Украине до сотни авиабомб в день, тогда как украинские военные могут соответствовать сбросам только нескольких.

Что известно о превосходстве армии РФ в использовании авиабомб

По информации журналистов издания, за последние дни украинская авиация увеличила объемы использования авиабомб против армии РФ.

Так, украинские военные активно используют полученные от Франции авиабомбы Hammer, которые можно сбрасывать на расстоянии до 40 км от позиций оккупационной армии РФ.

В частности, именно этими бомбами были атакованы позиции окупантов в Казачьих Лагерях на Херсонщине.

Неясно, какие типы украинских самолетов сбрасывают Hammer. Как сообщается, французские специалисты поспешно интегрировали 550-фунтовые бомбы со спутниковой наводкой на украинские Су-27 и МиГ-29, завершив интеграцию лишь через несколько недель после того, как Париж объявил, что будет поставлять Киеву 50 Hammer в месяц, начиная с января, - говорится в материале издания.

Как Франция компенсировала поставки авиабомб от США

ВСУ до этого получили возможность использовать авиабомбы после получения американских JDAM радиусом действия в 40 км.

Однако поставки этих снарядов были приостановлены из-за блокирования пророссийски настроенными представителями Республиканской партии запроса на финансирование помощи Украине.

Стабильные поставки французских бомб Hammer в определенной степени компенсируют ситуацию с поставками JDAM.

хотя 50 бомб в месяц – это гораздо лучше, чем ничего, это слишком маленькое количество, чтобы сравниться с оккупационными войсками РФ, которые ежедневно способны сбрасывать около сотни или даже более управляемых авиабомб, - подчеркивают авторы материала.

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