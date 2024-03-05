Преступная армия РФ имеет возможность сбрасывать в Украине до сотни авиабомб в день, тогда как украинские военные могут соответствовать сбросам только нескольких.

Что известно о превосходстве армии РФ в использовании авиабомб

По информации журналистов издания, за последние дни украинская авиация увеличила объемы использования авиабомб против армии РФ.

Так, украинские военные активно используют полученные от Франции авиабомбы Hammer, которые можно сбрасывать на расстоянии до 40 км от позиций оккупационной армии РФ.

В частности, именно этими бомбами были атакованы позиции окупантов в Казачьих Лагерях на Херсонщине.

Неясно, какие типы украинских самолетов сбрасывают Hammer. Как сообщается, французские специалисты поспешно интегрировали 550-фунтовые бомбы со спутниковой наводкой на украинские Су-27 и МиГ-29, завершив интеграцию лишь через несколько недель после того, как Париж объявил, что будет поставлять Киеву 50 Hammer в месяц, начиная с января, - говорится в материале издания. Поделиться

Как Франция компенсировала поставки авиабомб от США

ВСУ до этого получили возможность использовать авиабомбы после получения американских JDAM радиусом действия в 40 км.

Однако поставки этих снарядов были приостановлены из-за блокирования пророссийски настроенными представителями Республиканской партии запроса на финансирование помощи Украине.

Стабильные поставки французских бомб Hammer в определенной степени компенсируют ситуацию с поставками JDAM.