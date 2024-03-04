Войска РФ впервые ударили по Купянске кассетной авиабомбой

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты в воскресенье, 3 марта, ударили по Купянску управляемой авиационной бомбой с кассетным зарядом.
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В эфире телемарафона Синегубов сообщил, что Купянское направление остается одним из самых горячих на линии фронта.
Синегубов добавил, что обстрел кассетными боеприпасами городов увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу гражданским людям.
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Какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском
Если российской оккупационной армии удастся захватить Купянск в Харьковской области, то под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.
Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Кроме того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.
В то же время Александр Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян в этом направлении такой же, как и везде, его просто нельзя исключать.
Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки — а это основные направления удара — у РФ нет заметных продвижений.
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