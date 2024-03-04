Войска РФ впервые ударили по Купянске кассетной авиабомбой

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты в воскресенье, 3 марта, ударили по Купянску управляемой авиационной бомбой с кассетным зарядом.

Россияне впервые атаковали Купянск кассетной авиабомбой

В эфире телемарафона Синегубов сообщил, что Купянское направление остается одним из самых горячих на линии фронта.

Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар КАБ с кассетными зарядами, сообщил он. Поделиться

Синегубов добавил, что обстрел кассетными боеприпасами городов увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу гражданским людям.

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Глава ОВА добавил, что совет обороны области обсуждает принудительную эвакуацию семей с детьми. Также он подчеркнул, что на Купянском направлении идет строительство фортификационных сооружений.

Какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян под Купянском

Если российской оккупационной армии удастся захватить Купянск в Харьковской области, то под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.

Такое мнение выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Есть понимание важности этого фланга. Если он посыплется, и россияне возьмут Купянск, то обязательно двинутся дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянске с Краматорском, – подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.

Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что вот-вот пойдут на Харьков. Ведь бои за Купянск длятся уже много месяцев, и город держится. Но, теоретически, такой риск, конечно, существует, - отметил эксперт. Поделиться

В то же время Александр Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян в этом направлении такой же, как и везде, его просто нельзя исключать.

Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки — а это основные направления удара — у РФ нет заметных продвижений.