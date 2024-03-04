Війська РФ вперше вдарили по Куп’янську касетною авіабомбою

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти в неділю, 3 березня, вдарили по Куп’янську керованою авіаційною бомбою з касетним зарядом.
Росіяни вперше атакували Куп’янськ касетною авіабомбою
В ефірі телемарафону Синєгубов повідомив, що Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту.
Синєгубов додав, що обстріл касетними боєприпасами міст збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу цивільним людям.
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Які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян під Куп'янськом
Якщо російській окупаційній армії вдасться захопити Куп'янськ на Харківщині, то під серйозною загрозою опиняться Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.
Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Окрім того, за словами Мусієнка, внаслідок такого прориву зросте загроза для Харкова.
Водночас Олександр Мусієнко наголосив, що шанс прориву росіян на цьому напрямку такий же, як і скрізь, його просто не можна виключати.
Ми маємо оцінювати факти, а вони такі: за стільки місяців боїв у районі Синьківки і Табаївки — а це основні напрямки удару — РФ не має там помітних просувань.
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