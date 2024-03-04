Війська РФ вперше вдарили по Куп’янську касетною авіабомбою

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти в неділю, 3 березня, вдарили по Куп’янську керованою авіаційною бомбою з касетним зарядом.

Росіяни вперше атакували Куп’янськ касетною авіабомбою

В ефірі телемарафону Синєгубов повідомив, що Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту.

Напередодні по Куп’янську вперше зафіксували удар КАБ із касетними зарядами, — повідомив він. Поширити

Синєгубов додав, що обстріл касетними боєприпасами міст збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу цивільним людям.

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Очільник ОВА додав, що рада оборони області обговорює примусову евакуацію сімей із дітьми. Також він підкреслив, що на Куп’янському напрямку триває будівництво фортифікаційних споруд.

Які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян під Куп'янськом

Якщо російській окупаційній армії вдасться захопити Куп'янськ на Харківщині, то під серйозною загрозою опиняться Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Є розуміння важливості цього флангу. Якщо він посиплеться, і росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком. У них будуть серйозні можливості загрожувати і Слов'янську з Краматорськом, — наголосив він. Поширити

Окрім того, за словами Мусієнка, внаслідок такого прориву зросте загроза для Харкова.

Я не буду, як деякі, робити заяви про те, що "ось-ось підуть на Харків". Адже бої за Куп'янськ тривають уже багато місяців, і місто тримається. Але, теоретично, такий ризик, звичайно, існує, — зазначив експерт. Поширити

Водночас Олександр Мусієнко наголосив, що шанс прориву росіян на цьому напрямку такий же, як і скрізь, його просто не можна виключати.

Ми маємо оцінювати факти, а вони такі: за стільки місяців боїв у районі Синьківки і Табаївки — а це основні напрямки удару — РФ не має там помітних просувань.