Злочинна армія РФ має змогу скидати в Україні до сотні авіабомб на день, тоді як українські військові можуть відповідати скиданням лише кількох.
Що відомо про перевагу армії РФ у використанні авіабомб
За інформацією журналістів видання, протягом останніх днів українська авіація збільшила обсяги використання авіабомб проти армії РФ.
Так українські військові активно використовують отримані від Франції авіабомби Hammer, які можна скидати на відстані до 40 км від позицій окупаційної армії РФ.
Зокрема, саме цими бомбами були атаковані позиції окупантів у Козачих Лагерях на Херсонщині.
Як Франція компенсувала поставки авіабомб від США
ЗСУ до цього отримали змогу використовувати авіабомби після отримання американських JDAM радіусом дії в 40 км.
Однак поставки цих снарядів були призупинені через блокування проросійськи налаштованими представниками Республіканської партії запиту на фінансування допомоги Україні.
Стабільні поставки французьких бомб Hammer певною мірою компенсують ситуацію з поставками JDAM.
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