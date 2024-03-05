Україна поступається РФ у використанні авіабомб
Категорія
Україна
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Україна поступається РФ у використанні авіабомб

Авіабомба
Джерело:  Forbes

Злочинна армія РФ має змогу скидати в Україні до сотні авіабомб на день, тоді як українські військові можуть відповідати скиданням лише кількох. 

Що відомо про перевагу армії РФ у використанні авіабомб

За інформацією журналістів видання, протягом останніх днів українська авіація збільшила обсяги використання авіабомб проти армії РФ.

Так українські військові активно використовують отримані від Франції авіабомби Hammer, які можна скидати на відстані до 40 км від позицій окупаційної армії РФ.

Зокрема, саме цими бомбами були атаковані позиції окупантів у Козачих Лагерях на Херсонщині.

Неясно, які типи українських літаків скидають Hammer. Як повідомляється, французькі фахівці поспішно інтегрували 550-фунтові бомби із супутниковим наведенням на українські Су-27 і МіГ-29, завершивши інтеграцію лише за кілька тижнів після того, як Париж оголосив, що постачатиме Києву 50 Hammer на місяць, починаючи із січня, - йдеться у матеріалі видання.

Як Франція компенсувала поставки авіабомб від США

ЗСУ до цього отримали змогу використовувати авіабомби після отримання американських JDAM радіусом дії в 40 км.

Однак поставки цих снарядів були призупинені через блокування проросійськи налаштованими представниками Республіканської партії запиту на фінансування допомоги Україні.

Стабільні поставки французьких бомб Hammer певною мірою компенсують ситуацію з поставками JDAM.

хоча 50 бомб на місяць – це набагато краще, ніж нічого, це надто маленька кількість, щоб зрівнятися з окупаційними військами РФ, які щодня здатні скидати близько сотні або навіть більше керованих авіабомб, - підкреслюють автори матеріалу.

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