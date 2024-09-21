Украина увеличила военные расходы на 500 млрд грн
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина увеличила военные расходы на 500 млрд грн

Верховная Рада Украины
ВСУ
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Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об увеличении на 500 миллиардов гривен расходов бюджета на военные нужды на фоне захватнической войны, которую Россия продолжает против Украины.

Главные тезисы

  • Украина делает все возможное для укрепления своей обороноспособности.
  • Прогнозируется, что новые налоговые нормы принесут госбюджету 58 млрд. грн. в текущем году.
  • Еще 137 млрд. грн. поступит в 2025 году.

Украина будет тратить еще больше на оборону

Об официальном решении украинского лидера стало известно из статуса закона на сайте Верховной рады.

Как уже упоминалось ранее, за увеличение бюджета на военные нужды парламент Украины проголосовал 18 сентября.

Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа недавно рассказала, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

  1. 115,4 млрд грн — сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

  2. 216 млрд грн — дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга;

  3. 100 млрд грн — перевыполнение плана по сбору налогов;

  4. 30 млрд грн — налоговые поступления от повышения налогов;

  5. 12,7 млрд грн — принесет повышение ставок акцизного налога на табак и горючее.

ВРУ проголосовала за увеличение налогов в первом чтении

17 сентября украинские народные избранники поддержали законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

По словам нардепа Ярослава Железняка, новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

  • установление ВЗ в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;

  • авансовые взносы на АЗС;

  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Что важно понимать, в течение текущего года такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

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