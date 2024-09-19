Европарламент призвал разрешить Украине бить по РФ — депутаты приняли резолюцию

Депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС снять ограничения по использованию Украиной западного вооружения для ударов по территории России. "За" были 425 депутатов.

Как проголосовали в Европарламенте по поводу разрешения Украине бить по РФ

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 425 депутатов, 131 — выступили против, а 63 — воздержались.

Как отметили в резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

В парламенте также отметили, что дефицит боеприпасов, вооружений и ограничения на их использование могут существенно подорвать уже предпринимаемые усилия по поддержке.

Депутаты еще раз призвали ЕС выполнить обещание, данное в 2023 году, по поставке 1 миллиона боеприпасов, а также ускорить передачу вооружений, систем ПВО и крылатых ракет Taurus.

Депутаты подтвердили, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства ежегодно тратить не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, говорится на сайте Европарламента. Поделиться

В резолюции отмечается необходимость сохранения санкций против России, Беларуси, а также третьих стран и организаций, поставляющих России военные технологии и товары двойного назначения.

Санкции также должны быть усилены против Ирана и Северной Кореи, оказывающих военную поддержку России, а также против китайских лиц и организаций, чтобы противодействовать попыткам обхода санкций. Поделиться

Относительно российских активов депутаты Европарламента подчеркивают важность привлечения России к ответственности за военные преступления, выплаты репараций и другие компенсации.

Для этого они предлагают ЕС и его союзникам создать правовой механизм для конфискации замороженных российских государственных активов с целью возмещения Украине убытков, которые она понесла.

Кто из западных партнеров разрешил Украине свободно использовать переданное оружие на территории РФ

Министерство национальной обороны Канады официально заявило, что силы обороны Украины могут свободно использовать канадские танки, бронемашины и другую технику на территории России.

Что важно понимать, Оттава передала Силам обороны Украины минимум 8 танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

О разрешении Сил обороны Украины также официально сообщило Министерство обороны Британии.

Кроме того, Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты согласно международному праву.