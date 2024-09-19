Європарламент закликав дозволити Україні бити по РФ — депутати ухвалили резолюцію

Депутати Європейського парламенту закликали країни ЄС зняти обмеження на використання Україною західного озброєння для ударів по території Росії. “За” були 425 депутатів.

Як проголосували в Європарламенті щодо дозволу Україні бити по РФ

Згідно з результатами голосування резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 — виступили проти, а 63 — утримались.

Як зазначили в резолюції, Україна потребує зняття вищезгаданих обмежень, щоб повною мірою реалізувати своє право на самооборону й не бути вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

У парламенті також наголосили, що дефіцит боєприпасів, озброєнь та обмеження на їх використання можуть суттєво підірвати вже здійснені зусилля з підтримки.

Депутати вкотре закликали ЄС виконати обіцянку, дану у 2023 році, щодо постачання 1 мільйона боєприпасів, а також прискорити передачу озброєнь, систем ППО та крилатих ракет Taurus.

Депутати підтвердили, що всі країни ЄС і союзники по НАТО мають колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щорічно витрачати щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, — йдеться на сайті Європарламенту. Поширити

У резолюції наголошується на необхідності збереження санкцій проти Росії, Білорусі, а також третіх країн та організацій, які постачають Росії військові технології і товари подвійного призначення.

Санкції також мають бути посилені проти Ірану та Північної Кореї, які надають військову підтримку Росії, а також проти китайських осіб і організацій, щоб протидіяти спробам обходу санкцій. Поширити

Щодо російських активів, депутати Європарламенту підкреслюють важливість притягнення Росії до відповідальності за військові злочини, виплати репарацій та інші компенсації.

Для цього вони пропонують ЄС та його союзникам створити правовий механізм для конфіскації заморожених російських державних активів з метою відшкодування Україні збитків, яких вона зазнала.

Хто з західних партнерів дозволив Україні вільно використовувати передану зброю на території РФ

Міністерство національної оборони Канади офіційно заявило, що Сили оборони України можуть вільно використовувати канадські танки, бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Що важливо розуміти, Оттава передала Силам оборони України щонайменше 8 танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Про дозвіл для Сил оборони України також офіційно повідомило Міністерство оборони Британії.

Окрім цього Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.