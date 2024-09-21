Україна збільшила військові витрати на 500 мільярдів грн

Глава держави Володимир Зеленський підписав закон про збільшення на 500 мільярдів гривень витрат бюджету на військові потреби на тлі загарбницької війни, яку Росія продовжує проти України.

Україна буде витрачати ще більше коштів на оборону

Про офіційне рішення українського лідера стало відомо зі статусу закону на сайті Верховної ради.

Як уже згадувалося раніше, за збільшення бюджету на військові потреби парламент України проголосував 18 вересня.

Очільниця Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа нещодавно розповіла, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн — скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу; 216 млрд грн — додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП); 100 млрд грн — перевиконання плану зі збору податків; 30 млрд грн — податкові надходження від підвищення податків; 12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

ВРУ проголосувала за збільшення податків у першому читанні

17 вересня українські народні обранці підтримали законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

за словами нардепа Ярослава Железняка, новий пакет податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;

підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.