Украинские военные начали атаковать цели оккупационной армии РФ на территории страны-агрессорки из РСЗО HIMARS сразу после получения разрешения от США.

Что известно об использовании ВСУ РСЗО HIMARS для ударов по территории России

Журналисты издания отмечают, что Украина получает от США высокоточные боеприпасы, авиационные планирующие бомбы, крылатые ракеты Гарпун, ракеты M30/31 для РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Волна последних атак преступной армии РФ по Харькову заставила президента США Джо Байдена изменить позицию относительно разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

В частности, получив разрешение от США, украинские военные нацелили РСЗО HIMARS на район российского Белгорода.

Это желаемый шаг, который позволит нам лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну, — отметил президент США накануне первой аналогичной атаки. Поделиться

Как разрешение США Украине на удары американским оружием по территории РФ повлияло на ситуацию на Харьковщине

Российские СМИ зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород.

Государственные СМИ утверждали, что были сбиты 14 ракет, и есть некоторые обломки ракет на земле.

Пока непонятно, сколько вреда нанесла атака и, что более важно, сколько вреда был нанесен военным целям.

Однако цель ВСУ очевидна. Белгород и близлежащие города являются базой для операций северной группировки войск русской армии, которая с 10 мая атакует украинские пограничные города.

За три недели ожесточенных боев эта группировка РФ дорогой ценой захватила цепь пограничных деревень и превратила город Волчанск в поле битвы.

Быстрые действия украинских подразделений подкрепления — 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады — остановили продвижение врага.

На фоне развертывания боев значение Белгорода только росло. В районных больницах столько пострадавших россиян, что местная система здравоохранения находится в состоянии коллапса.

Кроме того, есть признаки того, что захватчики перегруппируются для нового нападения. Перемещение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский, в нескольких километрах к западу от Белгорода, "возможно, свидетельствует о формировании ударной группы в Белгородской области".

Нанося удары по Белгороду и окружающей области, украинцы размыли северную группировку сил без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.