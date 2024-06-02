Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США.

Що відомо про використання ЗСУ РСЗВ HIMARS для ударів по території Росії

Журналісти видання зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Хвиля останніх атак злочинної армії РФ по Харкову змусила президента США Джо Байдена змінити позицію, щодо дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ.

Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.

Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну, — зазначив президент США напередодні першої аналогічної атаки. Поширити

Як дозвіл США Україні на удари американською зброєю по території РФ вплинув на ситуацію на Харківщині

Російські ЗМІ зафіксували звуки повітряної тривоги та вогняні пуски батарей ППО, коли українські ракети атакували Бєлгород.

Державні ЗМІ стверджували, що було збито 14 ракет, і є деякі уламки ракет на землі.

Наразі незрозуміло, скільки шкоди завдала атака і, що більш важливо, скільки шкоди було завдано військовим цілям.

Однак мета ЗСУ очевидна. Бєлгород та прилеглі міста є базою для операцій північного угруповання військ російської армії, яка з 10 травня атакує українські прикордонні міста.

За три тижні запеклих боїв це угруповання РФ дорогою ціною захопило ланцюг прикордонних сіл і перетворило місто Вовчанськ на поле битви.

Швидкі дії українських підрозділів підкріплення — 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади — зупинили просування ворога.

На тлі розгортання боїв значення Бєлгорода тільки зростало. У районних лікарнях стільки постраждалих росіян, що місцева система охорони здоров’я "перебуває в стані колапсу.

Крім того, є ознаки того, що загарбники перегруповуються для нового нападу. Переміщення військ у містах Грайворон, Борисівка та Пролетарський, що в кількох кілометрах на захід від Бєлгорода, "можливо, свідчить про формування ударної групи в Білгородській області".

Завдаючи ударів по Бєлгороду та навколишній області, українці розмили північне угруповання сил без необхідності воювати з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.