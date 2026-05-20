Украина вернула двух подростков с оккупированных Россией территорий

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA совместными усилиями Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе «Людяность» удалось вернуть с временно оккупированной территории двух подростков — 17-летних Алену и Артема.

Двух украинских подростков вернули из ТОТ в Украину

В апреле на горячую линию Украинская сеть за права ребенка обратилась учительница, которая сообщила, что на оккупированной территории остается ее ученица Алена. Девушка искала возможность уехать, чтобы успеть составить НМТ и поступить в украинский университет.

Несмотря на постоянную опасность, риск разоблачения и нестабильную мобильную связь, Алена тайно продолжала учиться в украинской школе онлайн. Семья тщательно скрывала это, ведь их знакомые уже подвергались преследованиям из-за обучения детей по украинской программе.

Вместе с волонтерской инициативой «Человечество» специалисты Украинской сети за права ребенка почти два месяца работали над организацией безопасного маршрута выезда для Алены и ее бабушки. Сегодня они уже находятся на подконтрольной территории Украины.

Также на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть 17-летнего Артема. Парень стремился уехать к достижению совершеннолетия из-за риска призыва в российскую армию.

После завершения 9 класса Артём больше не имел возможности учиться в украинской школе онлайн из-за отсутствия стабильного интернета. В то же время, он сознательно отказался от обучения в российской школе. Поэтому более двух лет парень находился в фактической социальной изоляции — почти все время оставался дома и практически не выходил на улицу.

Найдя контакты Украинской сети по правам ребенка и инициативе «Человечество», Артем без колебаний решил уехать, чтобы начать новую жизнь на подконтрольной территории Украины.

Впереди подростков ждет процесс адаптации и реинтеграции. Они получат необходимую психологическую поддержку, помощь с документами и сопровождение для восстановления стабильной и безопасной жизни.

Сотни тысяч украинских детей и молодые до сих пор остаются под контролем РФ. Россия системно создает условия, ограничивающие свободу выбора, усиливающие давление и усложняющие возможности для выезда. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не вернется домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: