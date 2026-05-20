Україна повернула двох підлітків з окупованих Росією територій

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA спільними зусиллями Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи «Людяність» вдалося повернути з тимчасово окупованої території двох підлітків — 17-річних Альону та Артема.

Двох українських підлітків повернули з ТОТ в Україну

У квітні на гарячу лінію Українська мережа за права дитини звернулася вчителька, яка повідомила, що на окупованій території залишається її учениця Альона. Дівчина шукала можливість виїхати, щоб встигнути скласти НМТ та вступити до українського університету.

Попри постійну небезпеку, ризик викриття та нестабільний мобільний зв’язок, Альона таємно продовжувала навчатися в українській школі онлайн. Родина ретельно приховувала це, адже їхні знайомі вже зазнавали переслідувань через навчання дітей за українською програмою.

Разом із волонтерською ініціативою «Людяність» фахівці Української мережі за права дитини майже два місяці працювали над організацією безпечного маршруту виїзду для Альони та її бабусі. Сьогодні вони вже перебувають на підконтрольній території України.

Також на підконтрольну територію України вдалося повернути 17-річного Артема. Хлопець прагнув виїхати до досягнення повноліття через ризик призову до російської армії.

Після завершення 9 класу Артем більше не мав можливості навчатися в українській школі онлайн через відсутність стабільного інтернету. Водночас він свідомо відмовився від навчання у російській школі. Через це понад два роки хлопець перебував у фактичній соціальній ізоляції — майже весь час залишався вдома та практично не виходив на вулицю.

Знайшовши контакти Української мережі за права дитини та ініціативи «Людяність», Артем без вагань вирішив виїхати, щоб розпочати нове життя на підконтрольній території України.

Попереду на підлітків чекає процес адаптації та реінтеграції. Вони отримають необхідну психологічну підтримку, допомогу з документами та супровід для відновлення стабільного і безпечного життя.

Сотні тисяч українських дітей і молоді досі залишаються під контролем РФ. Росія системно створює умови, які обмежують свободу вибору, посилюють тиск та ускладнюють можливості для виїзду. Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не повернеться додому.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: