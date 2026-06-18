Украина вернула из России 522 тела погибших

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

Россия вернула Украине 522 тела погибших

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. Поделиться

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.