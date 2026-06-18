Украина вернула из России 522 тела погибших

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.
Главные тезисы
- Украина успешно вернула 522 тела погибших граждан из России после совместной работы со структурами безопасности и обороны.
- Репатриация включала идентификацию и экспертизу репатриированных тел, проводимую сотрудниками Коордштаба и других ведомств.
Россия вернула Украине 522 тела погибших
Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.
Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.
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