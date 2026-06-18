Украина вернула из России 522 тела погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из России 522 тела погибших

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
тела
Read in English
Читати українською

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

Главные тезисы

  • Украина успешно вернула 522 тела погибших граждан из России после совместной работы со структурами безопасности и обороны.
  • Репатриация включала идентификацию и экспертизу репатриированных тел, проводимую сотрудниками Коордштаба и других ведомств.

Россия вернула Украине 522 тела погибших

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Черновцах при вскрытии тела воина обнаружили неразорванную гранату
Граната в теле павшего воина – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тела 1000 погибших вернули в Украину из России
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
тела
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украину вернули тела 528 павших защитников
КШВОВ
Репатриационные мероприятия между Украиной и РФ продолжаются

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?