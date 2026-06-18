Україна повернула з Росії 522 тіла загиблих

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Росія повернула Україні 522 тіла загиблих

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Поширити

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.