Україна повернула з Росії 522 тіла загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з Росії 522 тіла загиблих

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна
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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Головні тези:

  • Україна повернула 522 тіла загиблих з Росії після спільної роботи різних структур Сектору безпеки та оборони України.
  • Співробітники Коордштабу та інших відомств проведуть експертизу та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Росія повернула Україні 522 тіла загиблих

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

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