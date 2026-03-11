У Чернівцях під час розтину тіла воїна виявили нерозірвану гранату
Україна
У Чернівцях під час розтину тіла воїна виявили нерозірвану гранату

Граната у тілі полеглого воїна - що відомо
Джерело:  Суспільне

У Чернівцях під час розтину тіла полеглого захисники знайшли гранату, яка могла вибухнути безпосередньо у морзі. Однак вибухівку успішно знешкодили піротехніки — ніхто не загинув та не постраждав.

Головні тези:

  • Раніше вибухівку переважно знаходили у кишенях загиблих.
  • Останній випадок вказує на те, що тіла полеглих спочатку повинні перевіряти піротехніки та ДСНС.

Граната у тілі полеглого воїна — що відомо

Деталі цього інциденту розкрив начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За його словами, йдеться про тіло українського захисника, яке Росія повернула у межах одного з нещодавніх обмінів полеглими.

Бачинський підтвердив журналістам, що раніше вибухівку переважно знаходили у кишенях, однак цього разу вона вперше була знайдена під шкірою.

Як пояснив фахівець, граната залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула — залишилась під правим стегном.

Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату, — каже Бачинський.

На тлі останніх подій з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.

Її вивезли на полігон, там підірвали, а так — могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми, — додав експерт.

