У Чернівцях під час розтину тіла воїна виявили нерозірвану гранату

У Чернівцях під час розтину тіла полеглого захисники знайшли гранату, яка могла вибухнути безпосередньо у морзі. Однак вибухівку успішно знешкодили піротехніки — ніхто не загинув та не постраждав.
Головні тези:
- Раніше вибухівку переважно знаходили у кишенях загиблих.
- Останній випадок вказує на те, що тіла полеглих спочатку повинні перевіряти піротехніки та ДСНС.
Граната у тілі полеглого воїна — що відомо
Деталі цього інциденту розкрив начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.
За його словами, йдеться про тіло українського захисника, яке Росія повернула у межах одного з нещодавніх обмінів полеглими.
Бачинський підтвердив журналістам, що раніше вибухівку переважно знаходили у кишенях, однак цього разу вона вперше була знайдена під шкірою.
Як пояснив фахівець, граната залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула — залишилась під правим стегном.
На тлі останніх подій з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.
