Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — 20 поранених

Близько 12.30 11 березня російський дрон завдав удару по маршрутному таксі у Херсоні. Станом на 15.00 відомо про 20 поранених людей.
Головні тези:
- Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні, де 20 людей отримали поранення.
- Серед поранених є і жінка у тяжкому стані, а також водій та пасажири з різними травмами.
- Медичні працівники надають потерпілим необхідну допомогу.
Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні: багато поранених
Вже відомо про 20 постраждалих внаслідок дронової атаки росіян на маршрутний автобус у Дніпровському районі близько 12.30.
До лікарні доправлено 5 травмованих, одна з них — 48-річна жінка — у тяжкому стані.
У водія 58 років — мінно-вибухова травма та уламкові поранення рук і обличчя.
Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу.
