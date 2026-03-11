Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні — 20 поранених

Близько 12.30 11 березня російський дрон завдав удару по маршрутному таксі у Херсоні. Станом на 15.00 відомо про 20 поранених людей.

Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні: багато поранених

Вже відомо про 20 постраждалих внаслідок дронової атаки росіян на маршрутний автобус у Дніпровському районі близько 12.30.

До лікарні доправлено 5 травмованих, одна з них — 48-річна жінка — у тяжкому стані.

У водія 58 років — мінно-вибухова травма та уламкові поранення рук і обличчя.

Жінки 46 та 59 років і 52-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу.