Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — 20 раненых
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — 20 раненых

Херсонская ГВА
атака дрона
Около 12.30 11 марта российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Херсоне. По состоянию на 15.00 известно о 20 раненых людях.

Главные тезисы

  • Российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Херсоне, при этом 20 человек получили ранения.
  • Среди пострадавших есть женщина в тяжелом состоянии, водитель и пассажиры с разными травмами.

Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: много раненых

Уже известно о 20 пострадавших в результате дроновой атаки россиян на маршрутный автобус в Днепровском районе около 12.30.

В больницу доставлены 5 травмированных, одна из них — 48-летняя женщина — в тяжелом состоянии.

У водителя 58 лет — минно-взрывная травма и обломочные ранения рук и лица.

Женщины 46 и 59 лет и 52-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

