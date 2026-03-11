Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — 20 раненых

Около 12.30 11 марта российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Херсоне. По состоянию на 15.00 известно о 20 раненых людях.
Главные тезисы
- Российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Херсоне, при этом 20 человек получили ранения.
- Среди пострадавших есть женщина в тяжелом состоянии, водитель и пассажиры с разными травмами.
Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: много раненых
Уже известно о 20 пострадавших в результате дроновой атаки россиян на маршрутный автобус в Днепровском районе около 12.30.
В больницу доставлены 5 травмированных, одна из них — 48-летняя женщина — в тяжелом состоянии.
У водителя 58 лет — минно-взрывная травма и обломочные ранения рук и лица.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
