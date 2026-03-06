Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть пострадавшие

Военные РФ обстреляли медучреждение в Херсоне, пока известно, что пострадали два работника больницы.
Главные тезисы
- Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, ранены два сотрудника медучреждения.
- Атака на медицинское учреждение привела к пострадавшим среди персонала и пациентов.
- Российские военные атаковали больницу в Херсоне, один из пострадавших госпитализирован с взрывной травмой и контузией.
Россия атаковала больницу в Херсоне: есть раненые
Ориентировочно в 09:15 российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате атаки 41-летний медбрат получил взрывную травму и контузию.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован.
Позже стало известно о еще одной пострадавшей из-за утреннего российского удара по больнице в Херсоне.
За медицинской помощью обратилась 56-летняя медсестра, которая получила взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.
