Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть пострадавшие
Украина
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть пострадавшие

Херсонская ГВА
скорая
Военные РФ обстреляли медучреждение в Херсоне, пока известно, что пострадали два работника больницы.

Главные тезисы

  • Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, ранены два сотрудника медучреждения.
  • Атака на медицинское учреждение привела к пострадавшим среди персонала и пациентов.
  • Российские военные атаковали больницу в Херсоне, один из пострадавших госпитализирован с взрывной травмой и контузией.

Россия атаковала больницу в Херсоне: есть раненые

Ориентировочно в 09:15 российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате атаки 41-летний медбрат получил взрывную травму и контузию.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован.

Позже стало известно о еще одной пострадавшей из-за утреннего российского удара по больнице в Херсоне.

За медицинской помощью обратилась 56-летняя медсестра, которая получила взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

