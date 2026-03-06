Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть пострадавшие

Военные РФ обстреляли медучреждение в Херсоне, пока известно, что пострадали два работника больницы.

Россия атаковала больницу в Херсоне: есть раненые

Ориентировочно в 09:15 российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате атаки 41-летний медбрат получил взрывную травму и контузию.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован.

Позже стало известно о еще одной пострадавшей из-за утреннего российского удара по больнице в Херсоне.

За медицинской помощью обратилась 56-летняя медсестра, которая получила взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.