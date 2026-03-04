Россияне убили мужчину и женщину в Херсоне

Согласно последним данным, двое мирных жителей Херсона погибли и еще двое получили ранения в результате российских ударов по городу утром 4 марта.

Атаки России на Херсон — какие последствия

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

По словам последнего, 76-летняя женщина и мужчина 35 лет попали под вражеский обстрел в Днепровском районе.

Они получили смертельные ранения и скончались на месте, — подтвердил Ярослав Шанько.

Несколько часов назад городские власти заявляли, что около 8:00 российские захватчики совершили атаку дроном на автомобиль в центре Херсона — пострадал 47-летний мужчина.

Мирный житель получил контузию и минно-взрывную травму.