Россияне убили мужчину и женщину в Херсоне

Согласно последним данным, двое мирных жителей Херсона погибли и еще двое получили ранения в результате российских ударов по городу утром 4 марта.
Главные тезисы
- Россияне продолжают ежедневно атаковать гражданское население Украины.
- Двум людям удалось выжить, однако они получили серьезные травмы.
Атаки России на Херсон — какие последствия
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.
По словам последнего, 76-летняя женщина и мужчина 35 лет попали под вражеский обстрел в Днепровском районе.
Несколько часов назад городские власти заявляли, что около 8:00 российские захватчики совершили атаку дроном на автомобиль в центре Херсона — пострадал 47-летний мужчина.
Мирный житель получил контузию и минно-взрывную травму.
