Россияне убили мужчину и женщину в Херсоне
Россияне убили мужчину и женщину в Херсоне

Херсонская ГВА
Атаки России на Херсон - какие последствия
Read in English
Читати українською

Согласно последним данным, двое мирных жителей Херсона погибли и еще двое получили ранения в результате российских ударов по городу утром 4 марта.

Главные тезисы

  • Россияне продолжают ежедневно атаковать гражданское население Украины.
  • Двум людям удалось выжить, однако они получили серьезные травмы.

Атаки России на Херсон — какие последствия

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

По словам последнего, 76-летняя женщина и мужчина 35 лет попали под вражеский обстрел в Днепровском районе.

Они получили смертельные ранения и скончались на месте, — подтвердил Ярослав Шанько.

Несколько часов назад городские власти заявляли, что около 8:00 российские захватчики совершили атаку дроном на автомобиль в центре Херсона — пострадал 47-летний мужчина.

Мирный житель получил контузию и минно-взрывную травму.

Также ориентировочно в 09:00 оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки 69-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Его доставили в больницу.

