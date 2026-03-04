Генштаб объявил о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб объявил о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2026 года
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1470-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 269 500 (+980) человек

  • танков — 11 723 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 135 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 37 874 (+32) ед.

  • РСЗО — 1 667 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 156 431 (+1 733) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 81 224 (+232) ед.

  • специальной техники — 4 078 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео
В России "минусанули" собственный вертолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 129 российских дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский танкер горит в Средиземном море — видео
Еще на одном российском танкере вспыхнул пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?