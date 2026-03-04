Генштаб объявил о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1470-й день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 144 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 269 500 (+980) человек
танков — 11 723 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 135 (+4) ед.
артиллерийских систем — 37 874 (+32) ед.
РСЗО — 1 667 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 156 431 (+1 733) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 81 224 (+232) ед.
специальной техники — 4 078 (+2) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 74 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8445 дронов-камикадзе и осуществил 3453 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-