Генштаб оголосив про ураження 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1470 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 4 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 269 500 (+980) осіб
танків– 11 723 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 135 (+4) од.
артилерійських систем — 37 874 (+32) од.
РСЗВ — 1 667 (+2) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 156 431 (+1 733) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 81 224 (+232) од.
спеціальної техніки– 4 078 (+2) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 — із реактивних систем залпового вогню.
