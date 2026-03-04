Генштаб оголосив про ураження 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб оголосив про ураження 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1470 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 4 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 269 500 (+980) осіб

  • танків– 11 723 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 24 135 (+4) од.

  • артилерійських систем — 37 874 (+32) од.

  • РСЗВ — 1 667 (+2) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 156 431 (+1 733) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 81 224 (+232) од.

  • спеціальної техніки– 4 078 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 — із реактивних систем залпового вогню.

