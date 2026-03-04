Росіяни вбили чоловіка та жінку в Херсоні

Згідно з останніми даними, двоє мирних мешканців Херсону загинули та ще двоє отримали поранення внаслідок російських ударів по місту вранці 4 березня.

Атаки Росії на Херсон — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За словами останнього, 76-річна жінка та чоловік 35 років потрапили під ворожий обстріл у Дніпровському районі.

Вони отримали смертельні поранення й померли на місці, — підтвердив Ярослав Шанько. Поширити

Кілька годин тому міська влада заяляла, що близько 8:00 російські загарбники здійснили атаку дроном на автомобіль у середмісті Херсона — постраждав 47-річний чоловік.

Мирний мешканець отримав контузію та мінно-вибухову травму.