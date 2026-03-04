Росіяни вбили чоловіка та жінку в Херсоні
Росіяни вбили чоловіка та жінку в Херсоні

Херсонська МВА
Атаки Росії на Херсон - які наслідки

Згідно з останніми даними, двоє мирних мешканців Херсону загинули та ще двоє отримали поранення внаслідок російських ударів по місту вранці 4 березня.

Головні тези:

  • Росіяни продовжують щоденно атакувати цивільне населення України.
  • Двом людям вдалося вижити, однак вони зазнали серйозних травм.

Атаки Росії на Херсон — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За словами останнього, 76-річна жінка та чоловік 35 років потрапили під ворожий обстріл у Дніпровському районі.

Вони отримали смертельні поранення й померли на місці, — підтвердив Ярослав Шанько.

Кілька годин тому міська влада заяляла, що близько 8:00 російські загарбники здійснили атаку дроном на автомобіль у середмісті Херсона — постраждав 47-річний чоловік.

Мирний мешканець отримав контузію та мінно-вибухову травму.

Також орієнтовно о 09:00 окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки 69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його доставили до лікарні.

